اشتية يدين الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة من أموال المقاصة

رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس الوزراء محمد اشتية، قرار وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموترتش، اقتطاع مبلغ 3.2 مليون شيقل، من أموال المقاصة؛ لتضاف إلى مبلغ الـ138.8 مليون شيقل؛ التي اقتطعت في شهر كانون ثان الماضي.واعتبر اشتية القرار الإسرائيلي بمثابة قرصنة جديدة، من أموال شعبنا؛ مطالبا الدول الصديقة المجتمعة اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال مؤتمر تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، بممارسة الضغوطات على إسرائيل لحملها على وقف تلك الاقتطاعات؛ والتي بلغت (800) مليون دولار منذ العام 2019، وإعادتها إلى الخزينة التي تعاني عجزا كبيرا قد يصل إلى609 مليون دولار مع نهاية هذا العام في حال عدم التوقف عن تلك الاقتطاعات الجائرة، وغيرها من الممارسات، والسياسات؛ التي تستهدف ممارسة الضغوط على شعبنا للتنازل عن حقوقه المشروعة.وأكد اشتية أن القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس؛ لن تقايض الحقوق الوطنية بالمال، وأن تلك الممارسات؛ لن تثنيها عن مواصلة الوفاء بالتزاماتها تجاه أسر الشهداء، والجرحى والأسرى.