الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الأربعاء، أن طواقمها ستتسلم صباح غد الخميس، جثمان الشهيد عبد الكريم بديع الشيخ من بلدة سنيريا جنوب قلقيلية.وأفادت الهيئة أنه "وضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم إستلام جثمان الشهيد عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاما) صباح غد الخميس على البوابة الجنوبية لمدينة قلقيلية".واستشهد الشاب عبد الكريم الشيخ برصاص مستوطن في العاشر من شهر آذار الماضي، شرق قلقيلية، قبل أن تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه في ثلاجاتها.