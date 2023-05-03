دولي

من أصل هندي.. انتخاب رئيس جديد للبنك الدولي

من أصل هندي.. انتخاب رئيس جديد للبنك الدولي
أجاي بانغا
رام الله - دنيا الوطن
انتخب مرشح الولايات المتحدة لرئاسة البنك الدولي أجاي بانغا، اليوم الأربعاء، على رأس المؤسسة المالية من قبل مجلس الإدارة.

وذكرت مصادر من المؤسسة أن المرشح المعلن الوحيد أكد في عدة مناسبات أنه يريد إعطاء الأولوية لتمويل مكافحة الاحتباس الحراري وإصلاح البنك الدولي على أن يتولى مهامه في الأول من حزيران/يونيو المقبل.

ويأتي انتخاب بانغا، بعد إعلان الرئيس الحالي ديفيد مالباس استقالته من منصبه في شباط/فبراير الماضي، حيث رشّحه البيت الأبيض خلفا لمالباس.

وولد أجاي بانغا (63 عاما) ونشأ في الهند، حيث أتم دراساته ثم بدأ العمل في شركتي الصناعات الغذائية "نستله" ثم "بيبسيكو" في أواخر القرن العشرين، قبل الانتقال إلى القطاع المالي، مطورا خصوصا استراتيجية القروض الصغرى التي اتبعها مصرف "سيتي غروب" الأميركي بين 2005 و2009.

وانضم إلى "ماستركارد" عام 2009 بصفته مدير العمليات ثم بعد عام المدير العام، وصولا إلى منصب رئيس مجلس الإدارة في 2021.

وبموجب تفاهم غير مكتوب، يتولى أميركي رئاسة البنك الدولي، وأوروبي إدارة صندوق النقد الدولي.

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