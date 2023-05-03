شؤون فلسطينية

وزير المالية الإسرائيلي يقرر اقتطاع أموال جديدة من المقاصة

وزير المالية الإسرائيلي يقرر اقتطاع أموال جديدة من المقاصة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، اقتطاع أموال جديدة من أموال المقاصة الفلسطينية.

وأوضحت (القناة السابعة) الإسرائيلية، أن قرار سموتريتش باقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية جاء لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين.

وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، قال في وقت سابق اليوم، إن الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، تفاقم العجز في الموازنة الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عن أموال فلسطينية بدأت باحتجازها منذ عام 2019، وتبلغ حاليا نحو 800 مليون دولار.

وتوقع بشارة ارتفاع العجز هذا العام إلى 609 ملايين دولار حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية، وبدون هذه الاقتطاعات يكون العجز 359 مليونا، بفارق 46%.

أخبار ذات صلة

النيابة العامة بغزة تنشر نتائج تحقيقاتها الأولية في ملف شركة &quot;تكنو إليت&quot;

النيابة العامة بغزة تنشر نتائج تحقيقاتها الأولية في ملف شركة "تكنو إليت"

وزير المالية الإسرائيلي يقرر اقتطاع أموال جديدة من المقاصة

وزير المالية الإسرائيلي يقرر اقتطاع أموال جديدة من المقاصة

البرلمان العربي: استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة تؤكد وجوب تدويل قضية الأسرى

البرلمان العربي: استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة تؤكد وجوب تدويل قضية الأسرى

فلسطين تتعرض لموجة من الهجمات السيبرانية

فلسطين تتعرض لموجة من الهجمات السيبرانية

رابط فحص.. أونروا بغزة تعلن إضافة أسر جديدة للاستفادة من &quot;الكابونة&quot;

رابط فحص.. أونروا بغزة تعلن إضافة أسر جديدة للاستفادة من "الكابونة"

أبو مرزوق وبوغدانوف يبحثان العدوان الإسرائيلي

أبو مرزوق وبوغدانوف يبحثان العدوان الإسرائيلي

مجدلاني يطلع القنصل البريطاني على التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأرض الفلسطينية

مجدلاني يطلع القنصل البريطاني على التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأرض الفلسطينية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين النخالة وزوجة الشهيد خضر عدنان

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين النخالة وزوجة الشهيد خضر عدنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرلمان العربي: استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة تؤكد وجوب تدويل قضية الأسرى

البرلمان العربي: استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة تؤكد وجوب تدويل قضية الأسرى

أبو مرزوق وبوغدانوف يبحثان العدوان الإسرائيلي

أبو مرزوق وبوغدانوف يبحثان العدوان الإسرائيلي

مجدلاني يطلع القنصل البريطاني على التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأرض الفلسطينية

مجدلاني يطلع القنصل البريطاني على التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأرض الفلسطينية

وزير الداخلية يدعو لنشر ثقافة السلم الأهلي والاحتكام للقانون

وزير الداخلية يدعو لنشر ثقافة السلم الأهلي والاحتكام للقانون

غزة: المحكمة العسكرية تمهل المتهمين الشافعي عشرة أيام لتسليم نفسيهما

غزة: المحكمة العسكرية تمهل المتهمين الشافعي عشرة أيام لتسليم نفسيهما

قيادي بحماس: المقاومة وفيّة لأسرانا ووحدتها في كل الساحات تربك الاحتلال

قيادي بحماس: المقاومة وفيّة لأسرانا ووحدتها في كل الساحات تربك الاحتلال

التربية: مسلسل التهديد بهدم المدارس متواصل و&quot;عين سامية&quot; في دائرة الخطر

التربية: مسلسل التهديد بهدم المدارس متواصل و"عين سامية" في دائرة الخطر

الرئيس عباس يشكل لجنة لإنهاء أزمة العاملين في أونروا بالضفة

الرئيس عباس يشكل لجنة لإنهاء أزمة العاملين في أونروا بالضفة

منوعات

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

ماريتا الحلاني تروي تفاصيل علاقتها بخطيبها وموعد زفافهما

ماريتا الحلاني تروي تفاصيل علاقتها بخطيبها وموعد زفافهما

بصورة جريئة.. منة عرفة تحتفل بذكرى عيد ميلادها

بصورة جريئة.. منة عرفة تحتفل بذكرى عيد ميلادها

هالة صدقي تتقدم ببلاغ للنيابة العامة بعد نجاح جعفر العمدة

هالة صدقي تتقدم ببلاغ للنيابة العامة بعد نجاح جعفر العمدة

منّة فضالي تكشف عن ردّة فعلها لحظة تلقيها نبأ وفاة مصطفى درويش

منّة فضالي تكشف عن ردّة فعلها لحظة تلقيها نبأ وفاة مصطفى درويش

مبلغ خيالي.. كم بلغ سعر حقيبة غادة عبد الرزاق في إطلالتها الاخيرة؟

مبلغ خيالي.. كم بلغ سعر حقيبة غادة عبد الرزاق في إطلالتها الاخيرة؟

لماذا يرفض محمد رمضان تصوير أغانيه خارج مصر؟

لماذا يرفض محمد رمضان تصوير أغانيه خارج مصر؟

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. يسرا تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. يسرا تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

أول تعليق من أصالة على مطالبات إلغاء حفلها في مصر

أول تعليق من أصالة على مطالبات إلغاء حفلها في مصر

تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما

تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما

عربي

الأورومتوسطي: الأمراض تفتك بنازحي المخيمات في ظل ضعف الرعاية الصحية بالعراق

الأورومتوسطي: الأمراض تفتك بنازحي المخيمات في ظل ضعف الرعاية الصحية بالعراق

في اجتماع التعاون الإسلامي الطارئ.. الأمين العام يؤكد إمكانية إرسال وفد رفيع للسودان

في اجتماع التعاون الإسلامي الطارئ.. الأمين العام يؤكد إمكانية إرسال وفد رفيع للسودان

التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم

التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم

رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان

رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان