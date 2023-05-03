وزير المالية الإسرائيلي يقرر اقتطاع أموال جديدة من المقاصة

رام الله - دنيا الوطنقرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، اقتطاع أموال جديدة من أموال المقاصة الفلسطينية.وأوضحت (القناة السابعة) الإسرائيلية، أن قرار سموتريتش باقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية جاء لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين.وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، قال في وقت سابق اليوم، إن الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، تفاقم العجز في الموازنة الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عن أموال فلسطينية بدأت باحتجازها منذ عام 2019، وتبلغ حاليا نحو 800 مليون دولار.وتوقع بشارة ارتفاع العجز هذا العام إلى 609 ملايين دولار حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية، وبدون هذه الاقتطاعات يكون العجز 359 مليونا، بفارق 46%.