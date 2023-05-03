مجدلاني يطلع القنصل البريطاني على التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأرض الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، القنصل البريطاني العام ديان كورنر، على آخر التطورات السياسية والانتهاكات والتصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قبل حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة، ودعمها لعصابات المستوطنين والجماعات المتطرفة وحمايتها، وانسداد الأفق السياسي.وبحث مجدلاني وضيفه البريطاني، خلال لقاء في مدينة رام الله، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أزمة العاملين مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا، والبحث المستمر عن ايجاد الحلول لها حيث إنها تمس القضايا الحياتية للاجئين.من جهته، أكد القنصل البريطاني خلال اللقاء، موقف بريطانيا الداعم لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية وأن الاستيطان برمته غير شرعي.