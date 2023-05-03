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شؤون فلسطينية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين النخالة وزوجة الشهيد خضر عدنان

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين النخالة وزوجة الشهيد خضر عدنان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، زوجة الشهيد خضر عدنان، مقدماً لها التعازي والتهاني بشهادة الشيخ خضر التي ستبقى وسام فخر وعزة له وعائلته وحركته وشعبه.

وعبّر النخالة عن فخر الجهاد الإسلامي والشعب والفلسطيني بالمسيرة المظفرة للشيخ خضر عدنان وصموده وانتصاراته التي اختتمت بالشهادة التي تليق بمسيرة هذا الرجل الشجاع والصلب.

وأكد النخالة أن الشيخ خضر عدنان وحد الشعب الفلسطيني كله في كل المعارك التي خاضها ضد المحتل، واكتسب محبة شعبه وأبناء أمته الذين حفظوا اسمه عن ظهر قلب.

وشدد الأمين العام على أن حركة الجهاد الإسلامي ستواصل عملها من أجل تسليم جثمان الشيخ خضر ودفنه بشكل كريم يليق بمكانة الشيخ والعمل على تنفيذ وصيته فيما يتعلق بالدفن.

ووجه النخالة التحية لعائلة الشيخ خضر عدنان التي وقفت على الدوام إلى جانبه وكان لها دور مهم في تعزيز صموده، مبيناً أن حركة الجهاد ستبقى إلى جانب هذه العائلة الصابرة المجاهدة.

بدورها، أثنت زوجة خضر عدنان على دور حركة الجهاد الإسلامي ومكانتها وما قدمته من دعم وإسناد للشيخ عدنان طوال مسيرته ومنذ لحظة استشهاده.

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