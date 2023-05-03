فتوح يطلع القنصل البريطاني على التطورات السياسية الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.وقال فتوح خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله، إن استمرار الحكومة اليمينية المتطرفة بدعم المستوطنين وتشجيع جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وتعمدها تجاهل الاتفاقيات الدولية وقرارات منظمات حقوق الانسان، لهو عنجهية تنم عن طبيعة هذا الاحتلال المتغطرس.كما أكد ضرورة تدخل بريطانيا والمجتمع الدولي العاجل للضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لوقف معاناة شعبنا الفلسطيني جراء الاقتحامات المستمرة للمسجد الاقصى ومختلف المدن والبلدات الفلسطينية، وحملات الاعتقالات المتواصلة والاهانة على الحواجز.واطلع فتوح ضيفه البريطاني على معاناة الأسرى الفلسطينيين بالسجون الاسرائيلية وما يتعرضون له من اعتقالات إدارية وانتهاكات وإهمال طبي متعمد نتج عنه استشهاد 237 أسيرا.