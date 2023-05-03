غزة: المحكمة العسكرية تمهل المتهمين الشافعي عشرة أيام لتسليم نفسيهما

وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارّين من وجه العدالة.







رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم إبراهيم سعيد حسن الشافعي، هوية رقم (802570655)، سكان غزة-الزيتون، والمتهم سالم سعيد حسن الشافعي، هوية رقم (409647666)، سكان غزة-الصحابة، عشرة أيام من تاريخ يوم الثلاثاء الموافق02/05/2023م، لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسيهما للعدالة، يعتبران فارّين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهم غيابياً.