بن غفير لـ "نتنياهو": إذا كنت لا تريدنا بالحكومة مرحبا بهذا القرار

رام الله - دنيا الوطنرد وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، على حزب (ليكود) برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.ووجه بن غفير رسالة إلى نتنياهو وقال: "إذا كنت لا تريدنا في الحكومة، فيا مرحبا بهذا القرار، لأن هذه ليست حكومة يمينية كاملة".وشن حزب ليكود الحاكم في إسرائيل، اليوم الأربعاء، هجوماً كبيراً على بن غفير.ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية، عن حزب (ليكود) مهاجمته بن غفير بعد رفضه وأعضاء حزبه الحضور لـ (كنيست) اليوم احتجاجاً على ضعف رد الحكومة ضد غزة، وعلى عدم إشراك بن غفير في المشاورات الأمنية.وقال الحزب: إن رئيس الوزراء ووزير والجيش وقوات الأمن هم من يديرون الأحداث الأمنية الحساسة والمعقدة التي تواجهها إسرائيل".وأضاف: "رئيس الوزراء هو الذي يقرر من يشارك في المشاورات، واذا كان هذا غير مقبول للوزير بن غفير فلا داعي للبقاء في الحكومة".هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بن غفير سيدلي بتصريحات من سديروت رداً على نتنياهو وحزب (ليكود).وكان حزب (عوتسما يهوديت)، بقيادة بن غفير، قرر اليوم الأربعاء، عدم المشاركة في عمليات التصويت التي تجريها (كنيست) اليوم.وقال: "لن نشارك اليوم في عمليات التصويت في (كنيست) بسبب رد الحكومة الضعيف ضد غزة، نفكر في اتخاذ إجراءات إضافية، سنعقد اجتماع خاص للحزب في سديروت"، حسب وصفه.