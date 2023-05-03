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دولي

لا داعي للبقاء بالحكومة.. حزب ليكود يشن هجوماً كبيراً على بن غفير

لا داعي للبقاء بالحكومة.. حزب ليكود يشن هجوماً كبيراً على بن غفير
بنيامين نتنياهو وبن غفير
رام الله - دنيا الوطن
شن حزب ليكود الحاكم في إسرائيل، اليوم الأربعاء، هجوماً كبيراً على وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.

ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية، عن حزب (ليكود) مهاجمته بن غفير بعد رفضه وأعضاء حزبه الحضور لـ (كنيست) اليوم احتجاجاً على ضعف رد الحكومة ضد غزة، وعلى عدم إشراك بن غفير في المشاورات الأمنية.

وقال الحزب: إن رئيس الوزراء ووزير والجيش وقوات الأمن هم من يديرون الأحداث الأمنية الحساسة والمعقدة التي تواجهها إسرائيل".

وأضاف: "رئيس الوزراء هو الذي يقرر من يشارك في المشاورات، واذا كان هذا غير مقبول للوزير بن غفير فلا داعي للبقاء في الحكومة".

هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بن غفير سيدلي بتصريحات من سديروت رداً على نتنياهو وحزب (ليكود).

وكان حزب (عوتسما يهوديت)، بقيادة بن غفير، قرر اليوم الأربعاء، عدم المشاركة في عمليات التصويت التي تجريها (كنيست) اليوم.

وقال: "لن نشارك اليوم في عمليات التصويت في (كنيست) بسبب رد الحكومة الضعيف ضد غزة، نفكر في اتخاذ إجراءات إضافية، سنعقد اجتماع خاص للحزب في سديروت"، حسب وصفه.

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