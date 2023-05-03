اللجنة التنفيذية للمنظمة تعقد اجتماعاً برئاسة الرئيس عباس غداً





وسيناقش الاجتماع وفق رأفت الإجراءات الأخيرة التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كما سيناقش تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجزائر بشأن إنهاء الانقسام البغيض الذي يضعف المواقف الفلسطينية والعمل على استعادة الوحدة بتنفيذ هذه الاتفاقيات.



واستنكر رأفت في تصريح له، اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أسفر عن إصابة خمسة مواطنين بجروح احدهما في حالة خطيرة.





ونوه إلى أن الاحتلال مستمر في التصعيد من إجراءاته ضد الشعب الفلسطيني سواء على قطاع أو الاعتداءات والاقتحامات المتكررة والحواجز وعمليات التنكيل والاعتقالات وهدم المنازل والمؤسسات في المدن والقرى والبلدات والمخيمات في القدس الشرقية المحتلة وفي عموم أنحاء الضفة الغربية وآخرها ما قام به الاحتلال من هدم لمنازل المواطنين في بلدة حارس في سلفيت وبلدة حجة شمال قلقيلية، بالإضافة إلى الإجراءات التي تستهدف التضييق على أبناء وبنات شعبنا في داخل أراضي عام 48.



وقال رأفت: "إن التصعيد الممنهج للاحتلال في قطاع غزة عقب جريمة إعدام الأسير خضر عدنان يعكس إصرار دولة الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني وذلك لعدم محاسبته أو ملاحقته في ظل انتهاج سياسة الكيل بمكيالين من قبل بعض دول العالم".



كما ونعى رأفت الشهيد البطل الأسير خضر عدنان الذي ارتقى في سجون الاحتلال أثناء خوضه إضراب عن الطعام، والذي كان من المفترض أن تعقد أكثر من جلسة للمحكمة للنظر بقرار الإفراج عنه وكانت تؤجل هذه الجلسات من قبل الحكومة الاحتلال العنصرية الفاشية.



وقال: "إن عملية الإعدام المقصودة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وكل الإجراءات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني تهدف للنيل من صمود وعزيمة الشعب الفلسطيني وفي المقدمة ضد الأسرى والأسيرات في سجون ومعتقلات الاحتلال.



وأوضح رأفت أن شعبنا في كل أماكن تواجده يقف إلى جانب أبنائه وبناته من الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأنه سيستمر في تنظيم الفعاليات من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن آلاف الأسرى والأسيرات وخاصة من المرضى منهم والمضربين عن الطعام، كما وأنه يتابع ملف الأسرى في المحاكم الدولية وذلك لمحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين يرتكبون جرائم بحق شعبنا.



وفي نهاية تصريحه دعا رأفت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل في ملابسات استشهاد الأسير خضر عدنان، مؤكداً على متابعة القيادة الجهود من أجل الإفراج عن جثمان الشهيد ومنع تشريح جثمانه بناء على وصية منه وكذلك طلب عائلته، معرباً عن أمله أن يتم الإفراج عن جثمان الشهيد خضر عدنان ليدفن في بلده.



رام الله - دنيا الوطنأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة غداً الخميس برئاسة الرئيس محمود عباس.