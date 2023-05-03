قيادي في حماس: هدم الاحتلال للبيوت محاولة لفرض واقع استيطاني جديد

وبيّن عطون أن "هذه حرب على الأرض الفلسطينية، لذلك يجب علينا كفلسطينيين أن نواصل دفاعنا عن وجودنا وعن كرامة الأمة"، متسائلاً: "ماذا فعلت الأمة من أجل الدفاع عن فلسطين والمقدسات الإسلامية؟!".



رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس من القدس، والمبعد للضفة، أحمد عطون، إن عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل متواصل في الضفة الغربية والقدس، تأتي في سياق حربه المفتوحة ضد الفلسطينيين.وأوضح عطون، أن الاحتلال يحاول إشغال الفلسطينيين وخلق حالة من الإرباك، عبر استمراره في سياسة هدم البيوت، والتي تعد ضمن استراتيجية الاحتلال التي يحاول فرضها.وذكر أن "الاحتلال لا يأبه باستشهاد أسرانا داخل معتقلاته، ويزاحم الفلسطينيين ويلاحقهم في لقمة عيشهم"، مشيراً إلى أن المعركة الحقيقية التي تزعج الاحتلال هي معركة الوجود.وتابع قائلاً: "الاحتلال لا يريد بقاء الفلسطينيين على هذه الأرض، ويحاول بكل ما أوتي من قوة لإنهاء الوجود الفلسطيني، لصالح تطبيق مشاريعه الاستيطانية".