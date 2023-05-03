بحر يهاتف زوجة الشهيد خضر عدنان معزيا باستشهاده





رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بغزة، د. أحمد بحر، زوجة الشهيد الأسير خضر عدنان، مهنئاً ومعزياً باستشهاد زوجها الذي ضحى بنفسه وبكل ما يملك من أجل فلسطين.وأشاد د. بحر بصمود الشهيد عدنان، وجهاده وصبره حتى نال الشهادة واستشهد في معركة الحرية والكرامة التي خاضها بأمعائه الخاوية في وجه بطش الاحتلال.وأكد أن دماءه الزكية ستبقى وقودا لثورة شعبنا حتى التحرير، مشددا على مواصلة المجلس التشريعي واجبه في نصرة قضية الأسرى حتى تحريرهم.وبين بحر أن سيرة الشهيد عدنان ونضاله ضد جرائم الاحتلال ستظل حاضرة في ذاكرة الأجيال الفلسطينية، وسيستمر شعبنا في مواصلة طريق المقاومة حتى النصر والتحرير.من جانبها، شكرت زوجة الشهيد عدنان، د. بحر على اتصاله ومؤازرته، معبرة عن فخرها بأنها زوجة الشهيد.