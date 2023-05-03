شؤون فلسطينية

غزة: اللجنة القانونية بـ "التشريعي" تناقش مشاريع قوانين تمهيداً لإقرارها

غزة: اللجنة القانونية بـ "التشريعي" تناقش مشاريع قوانين تمهيداً لإقرارها
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، بغزة، اجتماعًاً؛ لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والقضايا التي تخص عملها، بحضور رئيس اللجنة المستشار محمد فرج الغول، ومقررها مشير المصري، وأعضاؤها مروان أبو راس، يونس الأسطل، أحمد أبو حلبية.

وناقشت اللجنة مشاريع قوانين متعددة منها المسؤولية الطبية، كما راجعت القوانين الواردة إليها من بداية العام والإجراءات التي اتخذت بشأنها، كما ناقشت مقترح مشروع تعديل قانون الزكاة.

فيما أحالت اللجنة جملة من المسائل إلى اللجنة الشرعية للعمل على البحث فيها، وبيان الرأي الشرعي بخصوصها.

كما أقرت عقد جلسة استماع للنائب العام خلال الفترة القادمة لعدد من المسائل التي تحتاج لمتابعة.

وأكدت اللجنة على ضرورة التواصل مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للتأكيد على تسليم تقريرها السنوي للمجلس التشريعي وفقاً للقانون.

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