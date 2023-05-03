العربية الفلسطينية تنعى الشهيد مبارك وتستنكر عدوان الاحتلال على غزة

رام الله - دنيا الوطنتنعى الجبهة العربية الفلسطينية المواطن هاشل مبارك سلمان مبارك (58 عاماً)، من سكان شمال مدينة غزة، الذي استشهد مبارك متأثراً بجروحه التي أصيب بها إثر عدوان الاحتلال على قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، مستنكرة هذا العدوان الذي أدى إلى استشهاد مبارك، وإصابة 5 مواطنين بجروح متفاوتة بفعل العدوان.وأكدت الجبهة العربية في تصريح صحفي لها اليوم، أن جرائم الاحتلال المتواصلة لن تكسر إرادة شعبنا الذي يصمم على انتزاع حقوقه الثابتة مهما غلت التضحيات، مضيفة أن دماء الشهيد مبارك، ودماء شهداء شعبنا لن تذهب هدراً وستزيد شعبنا تمسكاً بحقوقه الوطنية وتعمق من إصراره على مواصلة النضال حتى تحقيق كامل أهدافنا الوطنية الثابتة والمشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف‪.‏وتابعت الجبهة: إننا ونحن نترحم على روح الشهيد مبارك، فإننا نتوجه بأصدق مشاعر العزاء إلى أهله وذويه ومحبيه وإلى أهلنا في قطاع غزة، والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين‪.