شؤون فلسطينية

وفد رفيع المستوى من البرلمان الألماني يزور جامعة القدس

وفد رفيع المستوى من البرلمان الألماني يزور جامعة القدس
رام الله - دنيا الوطن
زار جامعة القدس وفد رفيع المستوى من لجنة الميزانية في البرلمان الألماني، للاطلاع على سير عمل برنامج الدراسات الثنائية ومخرجاته وبحث سبل التطوير، بحضور رئيس الجامعة ونوابه وثلة من الطاقم الإداري، وممثلين عن شركاء البرنامج في القطاع الخاص.

وأشار رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك إلى وجود قصص نجاح رائعة في مختلف الكليات، وفي كلية الدراسات الثنائية خاصة، إذ تسعى الجامعة لتغيير نظام مختلف البرامج لتحذو حذو الدراسات الذي صار نموذجًا لمختلف الجامعات الفلسطينية، من أجل الوصول إلى نظام تعليم حديث يدعم دمج الجانبين النظري والعملي معًا، تحقيقًا لرؤية الجامعة بدفع طلبتها لتنفيذ أفكارهم الخلاقة والهادفة للارتقاء بالمجتمع والأفراد

من جهته، استعرض عميد كلية الدراسات الثنائية د. عصام إسحق أهم تطورات البرنامج من حيث أعداد الطلبة الملتحقين والتخصصات التي طورت وألحقت به، إضافة إلى أعداد الشركاء المحليين والدوليين الذين يتولون تدريب الطلبة في الفصول العملية لهم، بما في ذلك كبرى الشركات وأعرقها في ألمانيا.

بدوره، تحدث السيد محمد الصوص من شركة حمودة عن مجريات العملية التدريبية لطلبة البرنامج، وأهم إنجازات هذه الشراكة التي تبلورت بتوظيف خريجي البرنامج في الشركة في مواقع عمل مرموقة من مختلف التخصصات.

وعبرت عضو البوندستاغ الألماني السيدة كلوديا رافيلهوشين Ms. Claudia Raffelhüschen عن الفخر بما يقوم به الشركاء في الدراسات الثنائية، موجهة شكرها وثناءها لهم.

هذا واطلع الوفد على عمل البرنامج من خلال جولة في المختبرات وأروقة كلية الدراسات الثنائية في الجامعة.

يذكر أن الدراسات الثنائية هو النظام الدراسي الأول من نوعه في فلسطين، ويجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، أطلقته جامعة القدس 2015 بتمويل من الحكومة الألمانية من خلال مؤسسة التعاون الألماني GIZ.






أخبار ذات صلة

بحر يهاتف زوجة الشهيد خضر عدنان معزيا باستشهاده

بحر يهاتف زوجة الشهيد خضر عدنان معزيا باستشهاده

غزة: اللجنة القانونية بـ &quot;التشريعي&quot; تناقش مشاريع قوانين تمهيداً لإقرارها

غزة: اللجنة القانونية بـ "التشريعي" تناقش مشاريع قوانين تمهيداً لإقرارها

حركة المقاطعة BDS تستنكر مشاركة رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض بمؤتمر &quot;بيكر&quot; التطبيعي

حركة المقاطعة BDS تستنكر مشاركة رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض بمؤتمر "بيكر" التطبيعي

العربية الفلسطينية تنعى الشهيد مبارك وتستنكر عدوان الاحتلال على غزة

العربية الفلسطينية تنعى الشهيد مبارك وتستنكر عدوان الاحتلال على غزة

وفد رفيع المستوى من البرلمان الألماني يزور جامعة القدس

وفد رفيع المستوى من البرلمان الألماني يزور جامعة القدس

قوات الاحتلال تختطف النائب عزام سلهب

قوات الاحتلال تختطف النائب عزام سلهب

الزراعة وشركاوها في القدس المفتوحة وجامعة زوريخ السويسرية يطلقون فعاليات مشروع بحثي

الزراعة وشركاوها في القدس المفتوحة وجامعة زوريخ السويسرية يطلقون فعاليات مشروع بحثي

عباس زكي يلتقي السفير الصيني الجديد لدى دولة فلسطين

عباس زكي يلتقي السفير الصيني الجديد لدى دولة فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحر يهاتف زوجة الشهيد خضر عدنان معزيا باستشهاده

بحر يهاتف زوجة الشهيد خضر عدنان معزيا باستشهاده

غزة: اللجنة القانونية بـ &quot;التشريعي&quot; تناقش مشاريع قوانين تمهيداً لإقرارها

غزة: اللجنة القانونية بـ "التشريعي" تناقش مشاريع قوانين تمهيداً لإقرارها

حركة المقاطعة BDS تستنكر مشاركة رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض بمؤتمر &quot;بيكر&quot; التطبيعي

حركة المقاطعة BDS تستنكر مشاركة رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض بمؤتمر "بيكر" التطبيعي

العربية الفلسطينية تنعى الشهيد مبارك وتستنكر عدوان الاحتلال على غزة

العربية الفلسطينية تنعى الشهيد مبارك وتستنكر عدوان الاحتلال على غزة

وفد رفيع المستوى من البرلمان الألماني يزور جامعة القدس

وفد رفيع المستوى من البرلمان الألماني يزور جامعة القدس

قوات الاحتلال تختطف النائب عزام سلهب

قوات الاحتلال تختطف النائب عزام سلهب

الزراعة وشركاوها في القدس المفتوحة وجامعة زوريخ السويسرية يطلقون فعاليات مشروع بحثي

الزراعة وشركاوها في القدس المفتوحة وجامعة زوريخ السويسرية يطلقون فعاليات مشروع بحثي

عباس زكي يلتقي السفير الصيني الجديد لدى دولة فلسطين

عباس زكي يلتقي السفير الصيني الجديد لدى دولة فلسطين

منوعات

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

ماريتا الحلاني تروي تفاصيل علاقتها بخطيبها وموعد زفافهما

ماريتا الحلاني تروي تفاصيل علاقتها بخطيبها وموعد زفافهما

بصورة جريئة.. منة عرفة تحتفل بذكرى عيد ميلادها

بصورة جريئة.. منة عرفة تحتفل بذكرى عيد ميلادها

هالة صدقي تتقدم ببلاغ للنيابة العامة بعد نجاح جعفر العمدة

هالة صدقي تتقدم ببلاغ للنيابة العامة بعد نجاح جعفر العمدة

منّة فضالي تكشف عن ردّة فعلها لحظة تلقيها نبأ وفاة مصطفى درويش

منّة فضالي تكشف عن ردّة فعلها لحظة تلقيها نبأ وفاة مصطفى درويش

مبلغ خيالي.. كم بلغ سعر حقيبة غادة عبد الرزاق في إطلالتها الاخيرة؟

مبلغ خيالي.. كم بلغ سعر حقيبة غادة عبد الرزاق في إطلالتها الاخيرة؟

لماذا يرفض محمد رمضان تصوير أغانيه خارج مصر؟

لماذا يرفض محمد رمضان تصوير أغانيه خارج مصر؟

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. يسرا تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. يسرا تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

أول تعليق من أصالة على مطالبات إلغاء حفلها في مصر

أول تعليق من أصالة على مطالبات إلغاء حفلها في مصر

تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما

تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما

عربي

التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم

التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم

رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان

رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان

الأولى منذ 13 عاماً.. الرئيس الإيراني يصل دمشق في زيارة تستمر ليومين

الأولى منذ 13 عاماً.. الرئيس الإيراني يصل دمشق في زيارة تستمر ليومين

الصحة السودانية تكشف عن آخر حصيلة للقتلى والجرحى جراء الاشتباكات

الصحة السودانية تكشف عن آخر حصيلة للقتلى والجرحى جراء الاشتباكات