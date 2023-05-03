الزراعة وشركاوها في القدس المفتوحة وجامعة زوريخ السويسرية يطلقون فعاليات مشروع بحثي





وبحضور الفريق المعد للمشروع (د. ماتاياس فيكنهاوسر من جامعة زوريخ السويسرية، ود. عزيز سلامة من جامعة القدس المفتوحة، د. زاهر برغوثي – المركز الوطني)، بداية نقل الدكتور ابوعيد تحيات وزير الزراعة لفريق المشروع، باعتبار ان الفوز يمثل قصة نجاح للباحثين الفلسطينيين وللباحثين في المركز الوطني من خلال خلق شراكة وتعاون وتكامل ما بين المؤسسات.





حيث تقدم للمنحة 54 مقترح من قبل باحثين من مختلف دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا و بالشراكة مع 21 معهد ومركز بحثي سويسري، وكان احد المشاريع العشرة الفائزة بالتمويل من مؤسسة (Leading House) السويسرية.





واضاف ان المشروع يمثل اول دراسة شاملة لكافة مصادر التلوث المحتملة في النظام الزراعي الفلسطيني.





واشار الى ان نتائج الدراسة ستفتح الافاق لدراسات جديدة، كدراسة بعض المواصفات، واجراء ابحاث حول السلالات النباتية الاقل تخزينا للعناصر الثقيلة، وكذلك حول الية تخزين النبات لتلك العناصر ان وجدت.



وأكد ان المركز الوطني منفتح على عمل شراكات واتفاقيات تعاون مع جامعة زرويخ وغيرها من الجامعات السويسرية، وانه سيكون هناك تواصل مع الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية بهذا الخصوص.



الدكتور عزيز سلامة من جامعة القدس المفتوحة اكد بدوره ان المشروع يهدف الى تحديد مصادر التلوث المحتملة للمعادن الثقيلة في الأنظمة الزراعية المختلفة في محافظة جنين، بالاضافة الى بناء القدرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الشريكة.



بدوره قال الدكتور زاهر البرغوثي مدير مديرية البحوث ونائب مديرعام المركز الوطني بانه سيتم خلال المشروع جمع مئات العينات من النبات والمياه والتربة، والسماد، والمبيدات من عشرات الحقول في محافظة جنين بمساعدة مديريات الزراعة في المحافظة. واشار الى ان هناك تنسيق متواصل مع مديرية زراعة جنين ومديرها العام المهندس ماجد الخراز ومع زراعة جنوب جنين ومديرتها المهندسة لما ابو بكر.



واضاف البرغوثي ان دائرة بحوث الموارد الطبيعية ستلعب الدور الرئيسي في تنفيذ فعاليات المشروع. واكد ان المشروع سيستفيد من ذوي الشهادات العليا والخبرات ذات العلاقة في مديرية البحوث الزراعية.





واشار البرغوثي الى ان كل الجهود منصبة الان لأعداد دراسة شاملة تعكس وضع التلوث بالعناصر الثقيلة (وبعضها مسرطن) في السلة الغذائية الفلسطينية.



وبعد ان شكر الدكتور ماتاياس فيكنهاوسر من جامعة (ETH Zurich) وزارة الزراعة وجامعة القدس المفتوحة على حفاوة الاستقبال، اكد ان العينات ستخضع لفحوصات في كل من المختبرات الفلسطينية والسويسرية، وقدم الضيف عرضا حول تلوث النظام الزراعي بالعناصر الثقيلة وكذلك الطرق المثلى لاخذ العينات والتعامل معها في المختبر، وكيفية حفظها وشحنها، كما تطرق الباحث السويسري الى الانظمة الزراعية السائدة في البلدين مبينا اوجه التشابه والاختلاف بين النظامين الزراعيين.





رام الله - دنيا الوطنممثلا لوزير الزراعة، اطلق الدكتور محمد ابو عيد - مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية فعاليات المشروع البحثي الفائز بتمويل سويسري.