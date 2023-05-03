عباس زكي يلتقي السفير الصيني الجديد لدى دولة فلسطين





ومن جانبه أشار السفير الصيني على عمق العلاقات التاريخية بين الصين وفلسطين، والتي تعود إلى الستينات من القرن الماضي، والتي تأسست في ظل الزعيمان ماو تسي تونغ وياسر عرفات، مؤكدا على موقف الصين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والمتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس .



رام الله - دنيا الوطناستقبل عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية صباح اليوم بمكتبه تسنغ جيشين سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد لدى دولة فلسطينوهنأ زكي السفير تسنغ بمناسبة تسلمه لمهمته النبيلة كسفير لجمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين.وعبر زكي عن ترحيب حركة فتح به وتمنى له إقامة طيبة بين أبناء الشعب الفلسطيني الذي ينظر للصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني العظيم كصديق وحليف تاريخي لعدالة القضية الفلسطيني ومناصرا لكفاح الشعب الفلسطيني، معربا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والصداقة المتينة التي تربط بين فلسطين وحركة فتح مع جمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني.وأشار زكي إلى أن فلسطين تعيش في هذه المرحلة ظروفا استثنائية في ظل حكومة التطرف الإسرائيلية التي يقودها نتنياهو ضد شعبنا الفلسطيني، مؤكدا أنها حكومة عنصرية فاشية والتي جاءت لحسم الصراع مستهدفة ضم الأراضي الفلسطينية وإعدام أهل الأرض، والتي جاءت لحسم الصراع من خلال ممارساتها الإجرامية في القتل والتدمير الممنهج للبيوت، والاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين على أبناء شعبنا وبخاصة الاقتحامات والاعتداءات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون ضد الأماكن المقدسة في مدينة القدس.، بما في ذلك انتهاجها مصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء المزيد من المستوطنات فوقها مما يدمر شعار حل الدولتين.