شؤون فلسطينية

الولايات المتحدة تصدر قراراً بشأن تأشيرة الفلسطينيين غير المهاجرين

الولايات المتحدة تصدر قراراً بشأن تأشيرة الفلسطينيين غير المهاجرين
الولايات المتحدة تقرر زيادة مدة صلاحية التأشيرة للعديد من فئات التأشيرات لغير المهاجرين للمسافرين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية عن جدول "منقح" من جدول المعاملات بالمثل للسلطة الفلسطينية.

وقال في بيان نشره المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية على (تويتر)، إنه اعتبارًا من 2 أيار/مايو 2023 سوف يتم زيادة مدة صلاحية التأشيرة للعديد من فئات التأشيرات لغير المهاجرين للمسافرين الفلسطينيين، من ثلاث سنوات كحد أقصى إلى خمس سنوات كحد أقصى.

وأضاف أنه سيكون جميع حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية الذين صدرت لهم تأشيرة سفر لغير المهاجرين بتاريخ 2 أيار/مايو أو ما بعده مؤهلين للحصول على الصلاحية الكاملة لمدة خمس سنوات. 

وأكدت أن هذا يتطابق مع مدة سريان الصلاحية لجوازات السفر الفلسطينية، حيث تعكس زيادة فترة الصلاحية لخمس سنوات التزام الولايات المتحدة بتسهيل السفر السياحي والتعليمي والتجاري الفلسطيني. 

وستمنح الفلسطينيين المزيد من الفرص لإعادة التواصل مع أفراد الأسرة في الولايات المتحدة والسفر للدراسة، كما ستتيح زيادة فترة الصلاحية فرصًا جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي.        

وأشارت إلى أن التغيير في صلاحية التأشيرة لا ينطبق بأثر رجعي على التأشيرات الصادرة ما قبل تاريخ 2 أيار/مايو، فيما ستكون مدة صلاحية تلك التأشيرات ثلاث سنوات كحد أقصى.

أخبار ذات صلة

بحر يهاتف زوجة الشهيد خضر عدنان معزيا باستشهاده

بحر يهاتف زوجة الشهيد خضر عدنان معزيا باستشهاده

غزة: اللجنة القانونية بـ &quot;التشريعي&quot; تناقش مشاريع قوانين تمهيداً لإقرارها

غزة: اللجنة القانونية بـ "التشريعي" تناقش مشاريع قوانين تمهيداً لإقرارها

حركة المقاطعة BDS تستنكر مشاركة رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض بمؤتمر &quot;بيكر&quot; التطبيعي

حركة المقاطعة BDS تستنكر مشاركة رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض بمؤتمر "بيكر" التطبيعي

العربية الفلسطينية تنعى الشهيد مبارك وتستنكر عدوان الاحتلال على غزة

العربية الفلسطينية تنعى الشهيد مبارك وتستنكر عدوان الاحتلال على غزة

وفد رفيع المستوى من البرلمان الألماني يزور جامعة القدس

وفد رفيع المستوى من البرلمان الألماني يزور جامعة القدس

قوات الاحتلال تختطف النائب عزام سلهب

قوات الاحتلال تختطف النائب عزام سلهب

الزراعة وشركاوها في القدس المفتوحة وجامعة زوريخ السويسرية يطلقون فعاليات مشروع بحثي

الزراعة وشركاوها في القدس المفتوحة وجامعة زوريخ السويسرية يطلقون فعاليات مشروع بحثي

عباس زكي يلتقي السفير الصيني الجديد لدى دولة فلسطين

عباس زكي يلتقي السفير الصيني الجديد لدى دولة فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحر يهاتف زوجة الشهيد خضر عدنان معزيا باستشهاده

بحر يهاتف زوجة الشهيد خضر عدنان معزيا باستشهاده

غزة: اللجنة القانونية بـ &quot;التشريعي&quot; تناقش مشاريع قوانين تمهيداً لإقرارها

غزة: اللجنة القانونية بـ "التشريعي" تناقش مشاريع قوانين تمهيداً لإقرارها

حركة المقاطعة BDS تستنكر مشاركة رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض بمؤتمر &quot;بيكر&quot; التطبيعي

حركة المقاطعة BDS تستنكر مشاركة رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض بمؤتمر "بيكر" التطبيعي

العربية الفلسطينية تنعى الشهيد مبارك وتستنكر عدوان الاحتلال على غزة

العربية الفلسطينية تنعى الشهيد مبارك وتستنكر عدوان الاحتلال على غزة

وفد رفيع المستوى من البرلمان الألماني يزور جامعة القدس

وفد رفيع المستوى من البرلمان الألماني يزور جامعة القدس

قوات الاحتلال تختطف النائب عزام سلهب

قوات الاحتلال تختطف النائب عزام سلهب

الزراعة وشركاوها في القدس المفتوحة وجامعة زوريخ السويسرية يطلقون فعاليات مشروع بحثي

الزراعة وشركاوها في القدس المفتوحة وجامعة زوريخ السويسرية يطلقون فعاليات مشروع بحثي

عباس زكي يلتقي السفير الصيني الجديد لدى دولة فلسطين

عباس زكي يلتقي السفير الصيني الجديد لدى دولة فلسطين

منوعات

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

كم بلغت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر؟ ومن تصدّر المركز الاول؟

ماريتا الحلاني تروي تفاصيل علاقتها بخطيبها وموعد زفافهما

ماريتا الحلاني تروي تفاصيل علاقتها بخطيبها وموعد زفافهما

بصورة جريئة.. منة عرفة تحتفل بذكرى عيد ميلادها

بصورة جريئة.. منة عرفة تحتفل بذكرى عيد ميلادها

هالة صدقي تتقدم ببلاغ للنيابة العامة بعد نجاح جعفر العمدة

هالة صدقي تتقدم ببلاغ للنيابة العامة بعد نجاح جعفر العمدة

منّة فضالي تكشف عن ردّة فعلها لحظة تلقيها نبأ وفاة مصطفى درويش

منّة فضالي تكشف عن ردّة فعلها لحظة تلقيها نبأ وفاة مصطفى درويش

مبلغ خيالي.. كم بلغ سعر حقيبة غادة عبد الرزاق في إطلالتها الاخيرة؟

مبلغ خيالي.. كم بلغ سعر حقيبة غادة عبد الرزاق في إطلالتها الاخيرة؟

لماذا يرفض محمد رمضان تصوير أغانيه خارج مصر؟

لماذا يرفض محمد رمضان تصوير أغانيه خارج مصر؟

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. يسرا تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. يسرا تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

أول تعليق من أصالة على مطالبات إلغاء حفلها في مصر

أول تعليق من أصالة على مطالبات إلغاء حفلها في مصر

تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما

تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما

عربي

التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم

التعاون الإسلامي تدين بشدة اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم

رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان

رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان

الأولى منذ 13 عاماً.. الرئيس الإيراني يصل دمشق في زيارة تستمر ليومين

الأولى منذ 13 عاماً.. الرئيس الإيراني يصل دمشق في زيارة تستمر ليومين

الصحة السودانية تكشف عن آخر حصيلة للقتلى والجرحى جراء الاشتباكات

الصحة السودانية تكشف عن آخر حصيلة للقتلى والجرحى جراء الاشتباكات