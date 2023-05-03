الولايات المتحدة تصدر قراراً بشأن تأشيرة الفلسطينيين غير المهاجرين





وقال في بيان نشره المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية على (تويتر)، إنه اعتبارًا من 2 أيار/مايو 2023 سوف يتم زيادة مدة صلاحية التأشيرة للعديد من فئات التأشيرات لغير المهاجرين للمسافرين الفلسطينيين، من ثلاث سنوات كحد أقصى إلى خمس سنوات كحد أقصى.



وأضاف أنه سيكون جميع حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية الذين صدرت لهم تأشيرة سفر لغير المهاجرين بتاريخ 2 أيار/مايو أو ما بعده مؤهلين للحصول على الصلاحية الكاملة لمدة خمس سنوات.





وأكدت أن هذا يتطابق مع مدة سريان الصلاحية لجوازات السفر الفلسطينية، حيث تعكس زيادة فترة الصلاحية لخمس سنوات التزام الولايات المتحدة بتسهيل السفر السياحي والتعليمي والتجاري الفلسطيني.





وستمنح الفلسطينيين المزيد من الفرص لإعادة التواصل مع أفراد الأسرة في الولايات المتحدة والسفر للدراسة، كما ستتيح زيادة فترة الصلاحية فرصًا جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي.



وأشارت إلى أن التغيير في صلاحية التأشيرة لا ينطبق بأثر رجعي على التأشيرات الصادرة ما قبل تاريخ 2 أيار/مايو، فيما ستكون مدة صلاحية تلك التأشيرات ثلاث سنوات كحد أقصى.



رام الله - دنيا الوطنأعلن مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأمريكية عن جدول "منقح" من جدول المعاملات بالمثل للسلطة الفلسطينية.