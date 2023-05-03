معايعة تلتقي نائب لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان





رام الله - دنيا الوطنالتقت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة بالسيد فهد بن محمود آل سعيد نائب لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان وذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان، السفير تيسير جرادات، حيث جرى اللقاء في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة العُمانية مسقطمعايعة نقلت تحيات الرئيس محمود عباس للسلطان هيثم بن طارق ولفهد بن محمود آل سعيد وللحكومة العُمانية ، متحدثة روابط الاخوة بين فلسطين وعُمانوتحدثت معايعة عن متانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين فلسطين وعُمان والمواقف الداعمة التي تنتهجها الشقيقة عُمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق الى جانب فلسطين وشعبها الذي يستمر في نضاله الوطني حتى تحقيق حقوقه المشروعة.ووضعت معايعة فهد بن محمود آل سعيد في صورة الأوضاع التي تمر فيها فلسطين خاصة في ظل تنصل إسرائيل الدائم من التزاماتها ومحاولتها المتواصلة لفرض سياسة الأمر الواقع عبر إجراءاتها أحادية الجانب.و من جانبة أكد آل سعيد على عمق العلاقات العُمانية الفلسطينية ووقوف السلطنة الدائم والثابت الى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، مباركا ما تم إنجازه خلال هذه الزيارة من توقيع للاتفاقيات التي من شانها تطور العلاقات في المجالات التخصصية التي تضمنتهاوجرى الحديث عن افاق التعاون الثنائي بين فلسطين وعُمان في مجالي السياحة والتراث الثقافي والتي بدأت بتوقيع اتفاقيتين مشتركتين مع المتحف الوطني العُماني ومستقبلا سيتم العمل على توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التراث والسياحة العُمانية ستشمل تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التنقيب الاثري ومجال التقنيات الاثرية.