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رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان

رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في السودان
رام الله - دنيا الوطن
أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب محتويات الملحقية والاستيلاء على بعض ممتلكاتها.

ودعا العسومي إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية وملاحقة الجناة ومعاقبتهم وتوفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية الموجودة في السودان والتي تقوم بدورها في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وجدد رئيس البرلمان العربي مطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان والعودة إلي المسار السياسي لحل الأزمة الراهنة.

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