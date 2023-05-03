المالكي يشكر نظيريه السعودي والمصري على جهودهم في إجلاء الرعايا الفلسطينيين من السودان

رام الله - دنيا الوطنشكر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، باسم دولة فلسطين، المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، على جميع الجهود والتسهيلات التي قدمتها لإنجاح عملية إجلاء أبناء جاليتنا من السودان عبر أراضيهما، وصولا إلى أسرهم وذويهم في الوطن والشتات.وبعث المالكي رسالتي شكر إلى نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والمصري سامح شكري، ومن خلالهما إلى قيادتي البلدين الشقيقين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على جميع المواقف والجهود الداعمة لقضية شعبنا وحقوقه في المحافل الدولية كافة.