شاهد: وفد من التعليم ومديرية الشمال يتفقد الأضرار في "ذات الصواري" إثر العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنتفقد وفد من وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية التربية والتعليم في شمال غزة الأضرار التي لحقت بمدرسة ذات الصواري الثانوية للبنات، والناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط المدرسة، فجر الأربعاء.وضم الوفد وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد د. محمود مطر، ومدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الأبنية والمشاريع م. رمضان الكرد، حيث كان في استقبالهم مديرة المدرسة م. حنان مطير.وندد د. مطر بالعدوان الإسرائيلي الذي طال أبناء شعبنا في قطاع غزة، وألحق أضراراً مادية جسيمة ببعض المنشآت التعليمية في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية.ودعا د. مطر منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والمؤسسات العالمية المهتمة بالتعليم لاستنكار جرائم الاحتلال والعمل على إيقافها، ووضع الكيان الصهيوني أمام طائلة المساءلة القانونية بهدف لجم قادته وإلزامهم احترام الشرائع والاتفاقيات الموقعة والانصياع لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على حق الحياة والتعليم للأطفال وقدسية المدارس والمؤسسات التعليمية.بدوره، أعرب أ. صالحة عن استنكاره الشديد للعدوان "الإسرائيلي" والذي ألحق أضراراً مادية بالمدرسة، والمنازل المجاورة، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاستهداف المباشر أو غير المباشر للمدارس، في محاولة بائسة من الاحتلال لتخريب العملية التعليمية.وأوضح أ. صالحة أن الأضرار التي لحقت بالمدرسة تمثلت في تدمير عدد من أبواب ونوافذ المدرسة إلى جانب إحداث تشققات في الجدران.وأشار أ. صالحة إلى تعليق الدراسة في المدرسة إلى حين الانتهاء من ترميم ما يمكن ترميمه من أضرار في أسرع وقت ممكن، حيث شرعت طواقم قسم الصيانة العاملة في المديرية بإحصاء الأضرار والعمل على ترميمها، حتى تتمكن الطالبات من الالتحاق بمقاعد الدراسة بشكل طبيعي.