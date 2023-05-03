مؤسسة ياسر عرفات تفتح باب الترشيح لـ "جائزة ياسر عرفات للإنجاز" للعام 2023

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مؤسسة ياسر عرفات عن فتح باب الترشيح لـ"جائزة ياسر عرفات للإنجاز" للعام 2023، اليوم الأربعاء الموافق 3/5/2023 خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقرها بمدينة رام الله.ورحب د. أحمد صبح مدير عام مؤسسة ياسر عرفات بالصحفيين، مشيراً على دورهم الهام في نقل ونشر إعلان فتح باب الترشيح للجائزة لأكبر شريحة ممكنة.وأضاف أن الجائزة لها قيمة مادية ومعنوية كبيرة، لذلك المؤسسة معنية بإيصال رسالة الجائزة لكل المهتمين والعاملين لرفعة فلسطين في المجالات كافة.وقالت د. علا عوض رئيسة لجنة الجائزة يأتي هذا المؤتمر كي نؤكد على استمرارية العمل على نشر جائزة ياسر عرفات للإنجاز للسنة السابعة عشرة على التوالي ومنحها لشخصيات ومؤسسات وهيئات قدمت إبداعاً وإنجازاً متميزاً له أثره ومردوده.وأضافت بأن المؤسسة تمنح الجائزة سنوياً لفرد أو فريق عمل أو مؤسسة، تقديراً لما أنجزه في مجالات العمل الوطني، الثقافي، الاجتماعي، الاقتصادي، والعملي/الأكاديمي.وأشارت د. عوض أن هنالك لجنة خاصة تقوم بدراسة الترشيحات المقدمة للمؤسسة واختيار الفائز بالجائزة والتي تشمل براءة الجائزة ومجسما رمزياً ومبلغ 25,000 دولار أميركي.ونوهت إلى أن لجنة الجائزة ستقيّم فقط ما يردها ولا تأخذ على عاتقها استيفاء النواقص، وبناء على تقييم دقيق للترشيحات المقدمة، تدرج عدداً من المرشحين الذين وجدت لديهم الأهلية، لنيل الجائزة، في قائمة مختصرة، ويتم اختيار الفائز من بينهم بعد تقييم إضافي.ونرفق لكم شروط الترشيح:1. أن يكون المرشح حيّاً يُرزق سواء أكان فلسطينيا أو غيره، أو مؤسسة قائمة، أو فريق عمل ممن قدموا أو ما زالوا يقدمون خدمات جليلة لفلسطين خلال أعمالهم ونشاطاتهم في المجالات الوطنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الأكاديمية حيث لا يُنظر في طلبات الترشيح التي تكون مواضيعها في غير المجالات الخمسة هذه.2. أن يكون الترشيح صادراً من مؤسسة أو هيئة اعتبارية فلسطينية أو عربية أو من شخص اعتباري صاحب اختصاص وذا سمعة مهنية مشهودة، ولا تقبل الطلبات مباشرة من المرشّحين أنفسهم بهدف نيل الجائزة.3. أن لا يقتصر موضوع الترشيح لنيل الجائزة على نشاط جزئي للمرشح سواء أكان فرداً أو مؤسسةً، وإنما للنشاط الكلي لكل منهما.4. أن تتم تزكية طلب الترشيح بكتاب رسمي من قبل جهتين مستقلتين سواءً أكانوا (أفراداً اعتباريين أو هيئات اعتبارية) تفيدان بمعرفة المترشح ولديهما معرفة واطلاع على نشاطاته في ملف الترشيح.5. أن تتحمل الجهة المقدمة لطلب الترشيح والجهات المزكية له مسؤولية تقديم الأدلة القاطعة والاثباتات الواضحة التي تؤكد صحة ما ورد في طلب الترشيح، حيث لا يُنظر في طلبات الترشيح غير الموثقة كتابيا بالإنجازات والنشاطات موضوع الترشح.6. أن تحصل الجهة المقدمة لطلب الترشيح على موافقة الجهة المرشَّحة سواء أكانت (فرداً أو مؤسسةً) وذلك بكتابٍ رسمي يفيد قبولها للترشح، معبرة عن رغبتها في المنافسة على الجائزة وترفقه مع طلب الترشيح.7. أن ترفق الجهة المقدمة لطلب الترشيح السيرة الذاتية للمرشَّح، وصورة عن بطاقة هويته، أو جواز سفره في حالة الأفراد، أما في حالة المؤسسات المرشًحة فعلى مقدم الطلب تقديم صورة عن شهادة المؤسسة وتاريخ تسجيلها، وتعريف واضح برسالتها، ونظامها الأساسي، ومجلس إدارتها وأهدافها، وإنجازاتها.8. أن يُقدم طلب الترشيح وفق الشروط المذكورة أعلاه قبل نهاية 31 تموز/ يوليو 2023.