شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنية تستقبل السفير الفلسطيني في البرتغال

جامعة النجاح الوطنية تستقبل السفير الفلسطيني في البرتغال
استقبلت جامعة النجاح الوطنية يوم الأحد الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٣ السفير الفلسطيني في البرتغال، السيد نبيل أبو زنيد، ووفد يمثل الهيئة التنفيذية لاتحاد البلديات البرتغالية، وذلك في قاعة الاجتماعات في كلية العلوم في الحرم الجديد. حيث كان في استقبال الوفد الأستاذ رائد الدبعي، مساعد الرئيس للشؤون
المجتمعية برفقة العلاقات العامة في الجامعة.

وخلال اللقاء، رحب الدبعي بالوفد وتحدث عن الجامعة وتخصصاتها وأهم إنجازاتها العالمية، كما تطرق إلى المعيقات السياسية والاقتصادية التي تواجه الجامعات الفلسطينية والطلبة في فلسطين. 

وأشار السيد الدبعي إلى مختلف المراكز والمعاهد التي تضمها الجامعة والقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة التي توظفها في مختبراتها ومرافقها المختلفة، من بينها معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها.

من جانبه، عبر الوفد عن إعجابه بالمستوى العالي الذي تتبوأه الجامعة على المستوى المحلي والعالمي، وشكر الجامعة على حفاوة الاستقبال.

وختم اللقاء بعرض فيديو يلخص مجموعة من الحقائق والأرقام عن الجامعة وإنجازاتها المختلفة المحلية والعالمية، تلاه جلسة نقاش تبادل فيها الطرفان الأسئلة وفرص تعزيز التعاون بينهم في مجال البحث والتعليم وغيرها من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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