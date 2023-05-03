جامعة النجاح الوطنية والجامعة الهيلينية الدولية في اليونان توقعان اتفاقية تعاون مشترك

رام الله - دنيا الوطنوقعت جامعة النجاح الوطنية والجامعة الهيلينية الدولية في اليونان اتفاقية تعاون مشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية، وذلك يوم الثلاثاء 25/04/2023 في المقر الرئيسي للجامعة الهيلينية الدولية في سالونيك.وتضمنت الاتفاقية تفاهمات تعاون حول التقديم المشترك للمشاريع الأكاديمية بما فيها إنشاء برامج دراسات عليا مشتركة، والمشاريع البحثية من خلال الشراكات وإنشاء مجموعات البحث المشتركة للتقديم لبرامج الاتحاد الأوروبي في البحث والابتكار المؤدي إلى التنمية؛ إضافة إلى الشراكة في عملية التبادل الطلابي والأكاديمي بين الجامعات وإيجاد فرص التمويل اللازمة لذلك من خلال المشاريع.ومثل الجامعة في التوقيع أ.د. سائد الخياط، مدير مركز المنح والمشاريع الدولية، فيما وقع الاتفاقية من الجامعة الهيلينية، رئيس الجامعة ستاماتيوس أنجلوبولوس.وعن أهمية هذه الشراكة أكد أ.د. سائد خياط، مدير مركز المنح والمشاريع الدولية أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجهات إدارة جامعة النجاح الوطنية وحرصها المستمر على التعاون الدولي وبخاصة مع جامعات القارة الأوروبية واليورومتوسطية، وذلك لمواكبة التطورات المتلاحقة في التعليم العالي والتكنولوجي، خاصة وأن التوجيهات الأوروبية الحالية في التعليم تهدف إلى تخفيض نسب البطالة من خلال دعم وتطوير التعليم التقني والمهني من جهة، والتعليم المدعم بتكنولوجيات الإنتاج والصناعة الذكية والمسماة بتكنولوجيات Industry 4.0، وهو الأمر الذي تحرص إدارة الجامعة على أن تكون السباقة في مواكبته وتبنيه بشكل يحافظ على مركزها المتقدم بين الجامعات المحلية والعربية والدولية.