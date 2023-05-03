صحفي إسرائيلي: لهذا السبب لم يكن للحكومة أي مصلحة للانجرار لصراع كبير وطويل بغزة





وأضاف: "الأهم من ذلك أن مثل هذا الصراع سيتطلب حشد قوات كبيرة من الاحتياط ويمكن أن يستمر لفترة طويلة".





وتابع الصحفي الإسرائيلي: "لذلك من الناحية الاستراتيجية والعسكرية، كان من مصلحة إسرائيل إنهاء هذه الجولة بسرعة - كذلك الخلاف الداخلي لا يزال قائما وله تأثير سلبي للغاية على قدرة الجبهة الداخلية على الصمود.



رام الله - دنيا الوطنقال الصحفي الإسرائيلي، رون بن يشاي من صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الأربعاء، إنه لم يكن لحكومة بنيامين نتنياهو أي مصلحة في استمرار الصراع في غزة.وأوضح وفق ما نقلت الصحيفة، بأن الجهد الرئيسي للجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي يتركز في الضفة والقدس، لذلك لم يكن لإسرائيل أي مصلحة في الانجرار لصراع كبير وطويل في غزة".