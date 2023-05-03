دولي

والدة هدار غولدين: ثاني جولة عسكرية ضد غزة دون أي تغيير

والدة هدار غولدين: ثاني جولة عسكرية ضد غزة دون أي تغيير
الأسير هدار جولدين
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت ليئا غولدين، والدة الضابد هدار الأسير لدى المقاومة الفلسطينية بغزة، أن جولة ثانية من القتال لم تحدث شيء وسط مطالبة بتغيير المعادلة مع القطاع.

وقالت: هذه ثاني جولة عسكرية مع غزة في عهد وزير الجيش غالانت ورئيس الأركان الجديد هاليفي والتي انتهت أيضا دون أي تغيير، مضيفة: "الآن يجب تغيير المعادلة بإعادة الأسرى من غزة".

وتشهد حكومة الاحتلال حالة غضب من المستوطنين في غلاف غزة، عقب انتهاء جولة التصعيد التي وصفوها بالرد الضعيف ضد القطاع.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مظاهرة كبيرة ستعقد الليلة في تمام الساعة 20:00 عند المدخل الرئيسي لسديروت (تقاطع نيرعم) احتجاجا على سياسة الاحتواء والرد الضعيف والمخجل على إطلاق الصواريخ من غزة.

وقال رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي: "نحن نفخر بأننا نعرف كيف نشن ضربات ونصل لإيران وسوريا، لكن هنا على بعد مترين منا، يوجد جيش من المخربين، لا تتجرأ دولة إسرائيل على استهدافهم"، حسب وصفه.

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