مظاهرة كبيرة في سديروت الليلة غضبًا واحتجاجًا على انتهاء جولة التصعيد

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مظاهرة كبيرة ستعقد الليلة في تمام الساعة 20:00 عند المدخل الرئيسي لسديروت (تقاطع نيرعم) احتجاجا على سياسة الاحتواء والرد الضعيف والمخجل على إطلاق الصواريخ من غزة.وقال رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي، اليوم الأربعاء: "نحن نفخر بأننا نعرف كيف نشن ضربات ونصل لإيران وسوريا، لكن هنا على بعد مترين منا، يوجد جيش من المخربين، لا تتجرأ دولة إسرائيل على استهدافهم"، حسب وصفه.وضمن ردود الفعل الغاضبة، قرر حزب (عوتسما يهوديت)، بقيادة الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، يوم الأربعاء، عدم المشاركة في عمليات التصويت التي تجريها كنيست اليوم.وقال: "لن نشارك اليوم في عمليات التصويت في الكنيست بسبب رد الحكومة الضعيف ضد غزة، نفكر في اتخاذ إجراءات إضافية، سنعقد اجتماع خاص للحزب في سديروت"، حسب وصفه.في حين، ذكرت الوزيرة في حكومة الاحتلال، أوريت ستروك، "حكومتنا مستمرة في سياسة الحكومة السابقة، غزة لا تدفع ثمنا لإرهاب حماس"، وفق قولها.وشددت ستروك أن "رد الجيش الليلة لا يصلح أن يندرج تحت مسمى جباية الثمن، كان يجب أن نصل لمرحلة تدمير المباني، ونلحق العديد من الإرهابيين بصديقهم الذي مات في السجن"، حسبما ذكرت.من جانبه، أكد عضو الكنيست، داني دانون على أن "الردع الإسرائيلي تآكل، يجب أن نجبي الثمن من قادة المنظمات، والثمن الحقيقي هو أن سنستيقظ ونسمع أننا اغتلنا عددا منهم"، وفق قوله.