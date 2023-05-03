حزب بن غفير: لن نشارك في تصويت كنيست بسبب الرد الضعيف ضد غزة

رام الله - دنيا الوطنقرر حزب (عوتسما يهوديت)، بقيادة الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، يوم الأربعاء، عدم المشاركة في عمليات التصويت التي تجريها كنيست اليوم.وقال: "لن نشارك اليوم في عمليات التصويت في الكنيست بسبب رد الحكومة الضعيف ضد غزة، نفكر في اتخاذ إجراءات إضافية، سنعقد اجتماع خاص للحزب في سديروت"، حسب وصفه.في حين، ذكرت الوزيرة في حكومة الاحتلال، أوريت ستروك، "حكومتنا مستمرة في سياسة الحكومة السابقة، غزة لا تدفع ثمنا لإرهاب حماس"، وفق قولها.وشددت ستروك أن "رد الجيش الليلة لا يصلح أن يندرج تحت مسمى جباية الثمن، كان يجب أن نصل لمرحلة تدمير المباني، ونلحق العديد من الإرهابيين بصديقهم الذي مات في السجن"، حسبما ذكرت.من جانبه، أكد عضو الكنيست داني دانون على أن "الردع الإسرائيلي تآكل، يجب أن نجبي الثمن من قادة المنظمات، والثمن الحقيقي هو أن سنستيقظ ونسمع أننا اغتلنا عددا منهم"، وفق قوله.وأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، أنه في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم سيخرج سكان سديروت في مظاهرة ضد سياسة الرد الضعيفة التي تنتهجها حكومة نتنياهو، حسب تصريحها.