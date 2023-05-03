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الأولى منذ 13 عاماً.. الرئيس الإيراني يصل دمشق في زيارة تستمر ليومين

الأولى منذ 13 عاماً.. الرئيس الإيراني يصل دمشق في زيارة تستمر ليومين
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء، مطار دمشق الدولي، في زيارة رسمية لسوريا تستغرق يومين، وتعد الزيارة هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2011.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن الرئيس الإيراني سيجري مع الرئيس الأسد مباحثات سياسية واقتصادية موسعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني إلى قصر الشعب بعد المطار حيث ستجرى مراسم استقبال رسمية.

ويضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الإيراني، كلاً من: حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية، ومهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن (رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة).

كذلك يضم محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع، وجواد أوجي، وزير النفط، وعيسى زارع بور، وزير الاتصالات، كذلك غلام حسين إسماعيلي، أمين، رئيس مكتب رئيس الجمهورية.

ويضم أيضاً عباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي، ومحمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية، وفق (سانا).




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