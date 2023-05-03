مباشر | تغطية_صحفية: بعد قصف إسرائيلي عنيف.. هدوء حذر في القطاع ومطالبات فلسطينية بتسليم جثمان الشيخ عدنان

دولي

القناة 13: لم يصدر مكتب نتنياهو أي إعلان يخص وقف إطلاق النار

القناة 13: لم يصدر مكتب نتنياهو أي إعلان يخص وقف إطلاق النار
نتنياهو برفقة عدد من جنود جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه لم يصدر مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أي إعلان بخصوص وقف إطلاق النار على عكس الجولات السابقة.

وكانت قد نقلت قناة الجزيرة عن مصدر بالمقاومة قوله، فجر اليوم، أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ الآن، بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أن اتفاق وقف إطلاق النار كان نتيجة وساطة عدة أطراف لوقف العدوان، وسيكون متزامناً ومشروطاً بالتزام الطرفين.

وكانت القناة نقلت عن المصدر قوله، إنه "لن يكون هناك هدوء ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل".

وأكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، الأربعاء، أن حركته أبلغت "جميع الوسطاء الذين تدخلوا على ضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته".

وقال هنية، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "نُحيي شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي كانت وفيةً للشيخ الشهيد خضر عدنان وللحركة الأسيرة ولم تتوانَ عن القيام بواجبها على امتداد ساحة المعركة مع الاحتلال وخاصة في غزة الأبية".

وأكمل: أن المقاومة "رسخت من خلال الجولة الراهنة حقيقة كونها الرصيد الاستراتيجي لشعبنا وأسرانا ومقدساتنا من خلال أدائها الموحد والذي كان جاهزا لكل الاحتمالات في مواجهة العدو".

أخبار ذات صلة

القناة 13: لم يصدر مكتب نتنياهو أي إعلان يخص وقف إطلاق النار

القناة 13: لم يصدر مكتب نتنياهو أي إعلان يخص وقف إطلاق النار

الرئيس الإيراني: أول &quot;حماقة&quot; لإسرائيل تجاهنا ستكون الخطوة الأخيرة لها

الرئيس الإيراني: أول "حماقة" لإسرائيل تجاهنا ستكون الخطوة الأخيرة لها

وزير جيش الاحتلال يصدر أول تصريح بعد اختتام مشاورات أمنية مع نتنياهو

وزير جيش الاحتلال يصدر أول تصريح بعد اختتام مشاورات أمنية مع نتنياهو

على خلفية الرشقات الصاروخية.. زعماء المعارضة وأحزابهم في إسرائيل يهاجمون نتنياهو

على خلفية الرشقات الصاروخية.. زعماء المعارضة وأحزابهم في إسرائيل يهاجمون نتنياهو

أوكرانيا: الجيش بدأ هجوماً مضاداً في باخموت

أوكرانيا: الجيش بدأ هجوماً مضاداً في باخموت

البيت الأبيض: بايدن سيدعو نتنياهو إلى زيارة واشنطن

البيت الأبيض: بايدن سيدعو نتنياهو إلى زيارة واشنطن

غانتس: لا تقدم بالمحادثات حول خطة إضعاف القضاء

غانتس: لا تقدم بالمحادثات حول خطة إضعاف القضاء

الرئيس الإسرائيلي يجتمع برئيس مجلس النواب الأميركي

الرئيس الإسرائيلي يجتمع برئيس مجلس النواب الأميركي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

هنية: أبلغنا جميع الوسطاء بضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته

هنية: أبلغنا جميع الوسطاء بضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته

الجهاد الإسلامي: جولة من جولات المواجهة مع الاحتلال انتهت لكن مسيرة المقاومة متواصلة

الجهاد الإسلامي: جولة من جولات المواجهة مع الاحتلال انتهت لكن مسيرة المقاومة متواصلة

اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال والفصائل يدخل حيز التنفيذ

اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال والفصائل يدخل حيز التنفيذ

جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على القطاع.. والمقاومة ترد برشقات صاروخية

جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على القطاع.. والمقاومة ترد برشقات صاروخية

التعليم بغزة لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: لم نصدر أي بيان وتعميماتنا تُنشر عبر منصاتنا الإعلامية

التعليم بغزة لـ "دنيا الوطن": لم نصدر أي بيان وتعميماتنا تُنشر عبر منصاتنا الإعلامية

غزة: رئاسة التشريعي تدين العدوان على غزة

غزة: رئاسة التشريعي تدين العدوان على غزة

سلامة معروف: وزارة الصحة الجهة المخولة بالتصريح فيما يخص وجود جرحى أو شهداء

سلامة معروف: وزارة الصحة الجهة المخولة بالتصريح فيما يخص وجود جرحى أو شهداء

منوعات

لماذا يرفض محمد رمضان تصوير أغانيه خارج مصر؟

لماذا يرفض محمد رمضان تصوير أغانيه خارج مصر؟

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. يسرا تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

بعد غيابه عن الساحة الفنية.. يسرا تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

أول تعليق من أصالة على مطالبات إلغاء حفلها في مصر

أول تعليق من أصالة على مطالبات إلغاء حفلها في مصر

تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما

تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما

بعد مزاعم انفصالهم.. قادير دوغلو ونسليهان أتاغول يتجهان لقضاء عطلة سياحية

بعد مزاعم انفصالهم.. قادير دوغلو ونسليهان أتاغول يتجهان لقضاء عطلة سياحية

شركة روتانا تعلن انتهاء الخلاف مع شيرين عبد الوهاب

شركة روتانا تعلن انتهاء الخلاف مع شيرين عبد الوهاب

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. كيف واجهت نادين نجيم الحملة القاسية ضدها؟

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. كيف واجهت نادين نجيم الحملة القاسية ضدها؟

كيف رد حسام تحسين بك على شائعة وفاته؟

كيف رد حسام تحسين بك على شائعة وفاته؟

للمرة الأولى.. نادين الراسي تروي تفاصيل تلقيها خبر وفاة شقيقها

للمرة الأولى.. نادين الراسي تروي تفاصيل تلقيها خبر وفاة شقيقها

دنيا بطمة توضح سبب حذفها أغنية &quot;غزالي&quot;.. ما علاقة طليقها؟

دنيا بطمة توضح سبب حذفها أغنية "غزالي".. ما علاقة طليقها؟

عربي

الصحة السودانية تكشف عن آخر حصيلة للقتلى والجرحى جراء الاشتباكات

الصحة السودانية تكشف عن آخر حصيلة للقتلى والجرحى جراء الاشتباكات

الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف لاجئ فروا من السودان إلى دول مجاورة

الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف لاجئ فروا من السودان إلى دول مجاورة

جنوب السودان: البرهان وحميدتي يوافقان على هدنة سبعة أيام

جنوب السودان: البرهان وحميدتي يوافقان على هدنة سبعة أيام

السودان: تَوافق على التفاوض بالسعودية واتصالات أفريقية وأمريكية لحل الأزمة

السودان: تَوافق على التفاوض بالسعودية واتصالات أفريقية وأمريكية لحل الأزمة