القناة 13: لم يصدر مكتب نتنياهو أي إعلان يخص وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنذكرت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه لم يصدر مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أي إعلان بخصوص وقف إطلاق النار على عكس الجولات السابقة.وكانت قد نقلت قناة الجزيرة عن مصدر بالمقاومة قوله، فجر اليوم، أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ الآن، بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.وأضاف المصدر أن اتفاق وقف إطلاق النار كان نتيجة وساطة عدة أطراف لوقف العدوان، وسيكون متزامناً ومشروطاً بالتزام الطرفين.وكانت القناة نقلت عن المصدر قوله، إنه "لن يكون هناك هدوء ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل".وأكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، الأربعاء، أن حركته أبلغت "جميع الوسطاء الذين تدخلوا على ضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته".وقال هنية، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "نُحيي شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي كانت وفيةً للشيخ الشهيد خضر عدنان وللحركة الأسيرة ولم تتوانَ عن القيام بواجبها على امتداد ساحة المعركة مع الاحتلال وخاصة في غزة الأبية".وأكمل: أن المقاومة "رسخت من خلال الجولة الراهنة حقيقة كونها الرصيد الاستراتيجي لشعبنا وأسرانا ومقدساتنا من خلال أدائها الموحد والذي كان جاهزا لكل الاحتمالات في مواجهة العدو".