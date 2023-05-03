الرئيس الإيراني: أول "حماقة" لإسرائيل تجاهنا ستكون الخطوة الأخيرة لها

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن إسرائيل تعلم جيداً أنها لا تستطيع أبداً مواجهة بلاده، محذرا من أنه "إذا اتخذت إسرائيل أقل خطوة تجاه إيران فإن خطوتها الأولى الخطوة الأخيرة لها".وأضاف إبراهيم رئيسي في مقابلة له مع قناة (الميادين)، "الكيان الصهيوني لا يستطيع أن يوفر الأمن في الداخل، فالظروف اختلفت عن السابق على نحو كبير"، متابعاً: "من الواضح للجميع اليوم أن معاهدات كشرم الشيخ وكامب ديفيد وأوسلو لا يمكنها توفير الأمن لهذا الكيان بالمطلق".وأردف الرئيس الإيراني أن "القرار اليوم بأيدي المجاهدين الفلسطينيين، ولا يحدد على طاولة المفاوضات السياسية".وتابع رئيسي: "أقول للشعوب العربية إن الظروف والنظم في العالم الجديد تسير خلافا للقطبية الأحادية التي كانت مطروحة في السابق..الظروف الحالية في المنظومة الجديدة للعالم تخدم مصلحة المقاومة وضد الكيان الصهيوني".وأكمل الرئيس الإيراني: "تهديدات الكيان الصهيوني فارغة، والدليل على ذلك أنه لا يستطيع أن ينازل الشباب المقاوم في فلسطين والمنطقة"، مشيراً إلى أن "تهديدات الكيان الصهيوني كلام هزلي لا يصدقه أحد في العالم".وقال رئيسي: "إذا اتخذ الكيان الصهيوني أقل خطوة تجاه إيران، فإن خطوتنا الأولى ستكون بمنزلة إزالته"، لافتاً إلى أن "قوة إيران اليوم في داخل البلاد وحجمها في المنطقة لا يخفى على أحد".واستطرد بقوله: "أول حماقة وخطوة للكيان الصهيوني ستكون الخطوة الأخيرة، وقلنا ذلك في المحافل المختلفة وهم يعلمون أننا جادون"، موضحاً أنه "في اللحظات الأولى لرد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لن يصمد الكيان الصهيوني".