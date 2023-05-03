الصحة السودانية تكشف عن آخر حصيلة للقتلى والجرحى جراء الاشتباكات



ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، براً وبحراً وجواً.





وأكدت أن الهدوء يسود كل ولايات السودان عدا ولايتي الخرطوم ووسط دارفور، مشيرة إلى أنه ما زال هناك حالات إصابات ووفيات نتيجة الحرب القائمة.وأوضحت الوزارة في تقريرها أن 12 ولاية من ولايات السودان تأثرت بالاشتباكات حتى يوم الأول من أيار/ مايو 2023.ورصد تقرير الصحة السودانية عدة مبادرات أسهمت في زيادة تشغيل المستشفيات منها مبادرة جمعية اختصاصي الأطفال مع منظمة صندوق إعانة المرضي ومنظمة موفز وخدمات النساء والتوليد مع استشاريي النساء والتوليد ونقابة الأطباء في أمريكا، وكذلك تشغيل مستشفي بشاير بمبادرة من الجراحين والاختصاصيين والكوادر الطبية.ومنذ 15 نيسان/ أبريل الجاري، يشهد السودان اشتباكات ومعارك مسلحة عنيفة بين قوات الجيش التي يقودها البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حمدتي"، أسفرت عن مقتل المئات وإصابات الآلاف بينهم عدد كبير من المدنيين.