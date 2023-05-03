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الصحة: شهيد وخمس إصابات جراء القصف الإسرائيلي على غزة
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رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد المواطن هاشل مبارك سلمان مبارك شمال مدينة غزة وإصابة خمسة مواطنين آخرين.

وقصف جيش الاحتلال أمس واليوم، عددًا من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية في مختلف مناطق قطاع غزة وقابل ذلك رد من الفصائل بإطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر بالمقاومة قوله، فجر اليوم، أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ الآن، بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أن اتفاق وقف إطلاق النار كان نتيجة وساطة عدة أطراف لوقف العدوان، وسيكون متزامناً ومشروطاً بالتزام الطرفين.

وكانت القناة نقلت عن المصدر قوله، إنه "لن يكون هناك هدوء ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل".

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