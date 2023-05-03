الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف لاجئ فروا من السودان إلى دول مجاورة



ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، براً وبحراً وجواً.





رام الله - دنيا الوطنقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، إن أكثر من 100 ألف شخص فروا من السودان إلى دول مجاورة، هرباً من الاشتباكات العسكرية.وأفادت متحدثة المفوضية أولغا سارادو، في تصريحات صحفية بمدينة جنيف السويسرية، بأن "العدد يشمل سودانيين ومواطني جنوب السودان العائدين إلى ديارهم، وأشخاصاً كانوا بالفعل لاجئين داخل السودان هربا من القتال" في دول أخرى لم تسمها.ولم تشر المسؤولة الأممية إلى الدول التي يفر إليها اللاجئون، لكن شبكة (بي بي سي) البريطانية، أوضحت أن أغلب اللاجئين يفرون عبر حدود السودان الشمالية مع مصر والغربية مع تشاد، وفق ما نقل موقع وكالة (الأناضول).ومنذ 15 نيسان/ أبريل الجاري، يشهد السودان اشتباكات ومعارك مسلحة عنيفة بين قوات الجيش التي يقودها البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حمدتي"، أسفرت عن مقتل المئات وإصابات الآلاف بينهم عدد كبير من المدنيين.