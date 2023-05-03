عضو كنيست يُطالب بالتصعيد ضد غزة وتوجيه رسالة واضحة لحماس

رام الله - دنيا الوطناعترض عضو كنيست الإسرائيلي من حزب الصهيونية الدينية، تسيفي سوكوت، اليوم الأربعاء، على قصف جيش الاحتلال الليلة لمناطق متفرقة من قطاع غزة.وقال سوكوت: إن "ما فعلناه الليلة ضد غزة بعيد كل البعد عن موقفنا"، مضيفًا: "أريد أن أرى الكثير من المباني المدمرة وعمليات الاغتيال".وأكمل: لنوجه رسالة واضحة لحركة حماس، شيء غير متناسب لم يتوقعوه، لأنها هي صاحبة السيادة في القطاع، وفق قوله.وقصف جيش الاحتلال أمس واليوم، عددًا من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية في مختلف مناطق قطاع غزة وقابل ذلك رد من الفصائل بإطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف.ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر بالمقاومة قوله، فجر اليوم، أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ الآن، بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.وأضاف المصدر أن اتفاق وقف إطلاق النار كان نتيجة وساطة عدة أطراف لوقف العدوان، وسيكون متزامناً ومشروطاً بالتزام الطرفين.وكانت القناة نقلت عن المصدر قوله، إنه "لن يكون هناك هدوء ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل".