مباشر | قطاع غزة يعيش حالة هدوء بعد اتفاق وقف إطلاق النار

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين في الضفة الغربية، بينهم عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال أعاد اعتقال عضو المجلس التشريعي عزام سلهب وثلاثة من أبناءه، وهم: مالك وعبد الله وحمزة، بعد اقتحام منازلهم في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من قيادات وشباب الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية على حاجز ديرشرف غرب نابلس، أثناء عودتهم من أداء واجب العزاء في الشهيد خضر عدنان.

والمعتقلون هم ممثل الكتلة الإسلامية حسام اشتية والطالب يامن شومان، وعز الدين الشخشير وإبراهيم دويكات، وعبد الرحمن الجرف.

كما أعاد الاحتلال اعتقال الأسير المحرر مصطفى القاضي، عقب دهم منزله في حي الجنان، وسط مدينة البيرة، وسط الضفة الغريبة.

وفي طولكرم، اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر أرقم هرشة، عقب اقتحام منزل عائلته في قرية قفين، شمالي المدينة، والشاب عماد أبو عصبة من حي ذنابة في المدينة، شمال الضفة.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية، كلًا من: يمان بعيرات وأدم حمايل، من منزليهما في بلدة كفر مالك، شرقي مدينة رام الله، بالإضافة للشابين عبد الكريم أبو عليا وماجد النعسان، من قرية المغير شرقي المدينة، وسط الضفة.

أخبار ذات صلة

عضو كنيست يُطالب بالتصعيد ضد غزة وتوجيه رسالة واضحة لحماس

عضو كنيست يُطالب بالتصعيد ضد غزة وتوجيه رسالة واضحة لحماس

قطاع غزة يعيش حالة هدوء بعد وقف إطلاق النار

قطاع غزة يعيش حالة هدوء بعد وقف إطلاق النار

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

تعرف على أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بأسواق غزة

تعرف على أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بأسواق غزة

الاحتلال يهدم منزلي الشهيد صوف والأسير هيلان

الاحتلال يهدم منزلي الشهيد صوف والأسير هيلان

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

تطورات طقس فلسطين حتى يوم غدٍ الخميس

تطورات طقس فلسطين حتى يوم غدٍ الخميس

هنية: أبلغنا جميع الوسطاء بضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته

هنية: أبلغنا جميع الوسطاء بضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على القطاع.. والمقاومة ترد برشقات صاروخية

جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على القطاع.. والمقاومة ترد برشقات صاروخية

التعليم بغزة لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: لم نصدر أي بيان وتعميماتنا تُنشر عبر منصاتنا الإعلامية

التعليم بغزة لـ "دنيا الوطن": لم نصدر أي بيان وتعميماتنا تُنشر عبر منصاتنا الإعلامية

غزة: رئاسة التشريعي تدين العدوان على غزة

غزة: رئاسة التشريعي تدين العدوان على غزة

سلامة معروف: وزارة الصحة الجهة المخولة بالتصريح فيما يخص وجود جرحى أو شهداء

سلامة معروف: وزارة الصحة الجهة المخولة بالتصريح فيما يخص وجود جرحى أو شهداء

غزة: الداخلية تُصدر توجيهات إعلامية للصحفيين ومرتادي مواقع التواصل في ظل العدوان

غزة: الداخلية تُصدر توجيهات إعلامية للصحفيين ومرتادي مواقع التواصل في ظل العدوان

هنية يجري اتصالات مع مصر وقطر والأمم المتحدة لوقف العدوان على القطاع

هنية يجري اتصالات مع مصر وقطر والأمم المتحدة لوقف العدوان على القطاع

فيديو.. سرايا القدس: لم نبدأ بعد

فيديو.. سرايا القدس: لم نبدأ بعد

أول تعليق من حماس على القصف الإسرائيلي في القطاع

أول تعليق من حماس على القصف الإسرائيلي في القطاع

منوعات

تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما

تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما

بعد مزاعم انفصالهم.. قادير دوغلو ونسليهان أتاغول يتجهان لقضاء عطلة سياحية

بعد مزاعم انفصالهم.. قادير دوغلو ونسليهان أتاغول يتجهان لقضاء عطلة سياحية

شركة روتانا تعلن انتهاء الخلاف مع شيرين عبد الوهاب

شركة روتانا تعلن انتهاء الخلاف مع شيرين عبد الوهاب

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. كيف واجهت نادين نجيم الحملة القاسية ضدها؟

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. كيف واجهت نادين نجيم الحملة القاسية ضدها؟

كيف رد حسام تحسين بك على شائعة وفاته؟

كيف رد حسام تحسين بك على شائعة وفاته؟

للمرة الأولى.. نادين الراسي تروي تفاصيل تلقيها خبر وفاة شقيقها

للمرة الأولى.. نادين الراسي تروي تفاصيل تلقيها خبر وفاة شقيقها

دنيا بطمة توضح سبب حذفها أغنية &quot;غزالي&quot;.. ما علاقة طليقها؟

دنيا بطمة توضح سبب حذفها أغنية "غزالي".. ما علاقة طليقها؟

بالفيديو: نانسي عجرم تعلن لجمهورها نيّتها الاحتفال بذكرى ميلادها معهم

بالفيديو: نانسي عجرم تعلن لجمهورها نيّتها الاحتفال بذكرى ميلادها معهم

ريهام حجاج تنعى مصطفى درويش بطريقة مؤلمة

ريهام حجاج تنعى مصطفى درويش بطريقة مؤلمة

فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وتعلّق على براءة شقيقها منها

فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وتعلّق على براءة شقيقها منها

عربي

جنوب السودان: البرهان وحميدتي يوافقان على هدنة سبعة أيام

جنوب السودان: البرهان وحميدتي يوافقان على هدنة سبعة أيام

السودان: تَوافق على التفاوض بالسعودية واتصالات أفريقية وأمريكية لحل الأزمة

السودان: تَوافق على التفاوض بالسعودية واتصالات أفريقية وأمريكية لحل الأزمة

شهيد وإصابات بعدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي

شهيد وإصابات بعدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي

وفاة 6 أشقاء بحادث سير مروع بالسعودية

وفاة 6 أشقاء بحادث سير مروع بالسعودية