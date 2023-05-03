الاحتلال يهدم منزلي الشهيد صوف والأسير هيلان

كما وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان (19 عاما)، في بلدة حجة شرق قلقيلية.







وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا وهدمت منزل عائلة الأسير يونس المكون من طابقين.

رام الله - دنيا الوطنفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد محمد صوف من قرية حارس، غرب سلفيت.وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية بنحو 50 آلية عسكرية، واعتدت على ذوي الشاب صوف، الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 15 نوفمبر/ تشرين ثاني المنصرم، شمال غرب سلفيت.وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت يونس في شهر تشرين الأول/اكتوبر من العام المنصرم.