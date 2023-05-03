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تطورات طقس فلسطين حتى يوم غدٍ الخميس

تطورات طقس فلسطين حتى يوم غدٍ الخميس
ميناء غزة- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام ربيعيا لطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو حارا نسبياً إلى حار وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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