هنية: أبلغنا جميع الوسطاء بضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته

رام الله - دنيا الوطنأكد اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، الأربعاء، أن حركته أبلغت "جميع الوسطاء الذين تدخلوا على ضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته".وقال هنية، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "نُحيي شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي كانت وفيةً للشيخ الشهيد خضر عدنان وللحركة الأسيرة ولم تتوانَ عن القيام بواجبها على امتداد ساحة المعركة مع الاحتلال وخاصة في غزة الأبية".وتابع: أن المقاومة "رسخت من خلال الجولة الراهنة حقيقة كونها الرصيد الاستراتيجي لشعبنا وأسرانا ومقدساتنا من خلال أدائها الموحد والذي كان جاهزا لكل الاحتمالات في مواجهة العدو".