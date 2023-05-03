شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: جولة من جولات المواجهة مع الاحتلال انتهت لكن مسيرة المقاومة متواصلة

الجهاد الإسلامي: جولة من جولات المواجهة مع الاحتلال انتهت لكن مسيرة المقاومة متواصلة
رام الله - دنيا الوطن
أكد طارق سلمي، الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، إن "جولة من جولات المواجهة انتهت لكن مسيرة المقاومة متواصلة ولن تتوقف".

وقال سلمي، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "لقد أثبت مقاتلونا الشجعان وفاءهم والتزامهم بالدفاع عن أبناء شعبهم، وأبدعت سرايا القدس والمقاومة الباسلة في ردها على جريمة اغتيال الشيخ القائد خضر عدنان الذي سطر ملحمة بطولة منقطعة النظير".

وتابع: "سيظل الشيخ خضر عدنان عنواناً للنهج الحر المقاوم الذي يأبى الخنوع والاستسلام، وسيظل اسمه راية وعلماً لكل السائرين في طريق الحرية".

وأكمل: "نعاهد شعبنا وأمتنا الا تضل بوصلتنا الطريق، ونعاهد شهداءنا وأسرانا وجرحانا أن تبقى سيرتهم ومسيرتهم أمانة نحملها ولا نفرط فيها وان نواصل العمل لأجل الأسرى وحريتهم".

وختم بالقول: "التحية لسرايا القدس ولمقاومتنا وللغرفة المشتركة التي قدمت نموذجاً في وحدة الموقف والرد على جريمة العدو".

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