الجهاد الإسلامي: جولة من جولات المواجهة مع الاحتلال انتهت لكن مسيرة المقاومة متواصلة

رام الله - دنيا الوطنأكد طارق سلمي، الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، إن "جولة من جولات المواجهة انتهت لكن مسيرة المقاومة متواصلة ولن تتوقف".وقال سلمي، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "لقد أثبت مقاتلونا الشجعان وفاءهم والتزامهم بالدفاع عن أبناء شعبهم، وأبدعت سرايا القدس والمقاومة الباسلة في ردها على جريمة اغتيال الشيخ القائد خضر عدنان الذي سطر ملحمة بطولة منقطعة النظير".وتابع: "سيظل الشيخ خضر عدنان عنواناً للنهج الحر المقاوم الذي يأبى الخنوع والاستسلام، وسيظل اسمه راية وعلماً لكل السائرين في طريق الحرية".وأكمل: "نعاهد شعبنا وأمتنا الا تضل بوصلتنا الطريق، ونعاهد شهداءنا وأسرانا وجرحانا أن تبقى سيرتهم ومسيرتهم أمانة نحملها ولا نفرط فيها وان نواصل العمل لأجل الأسرى وحريتهم".وختم بالقول: "التحية لسرايا القدس ولمقاومتنا وللغرفة المشتركة التي قدمت نموذجاً في وحدة الموقف والرد على جريمة العدو".