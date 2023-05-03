اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال والفصائل يدخل حيز التنفيذ

نقلت قناة الجزيرة عن مصدر بالمقاومة قوله، فجر اليوم الأربعاء، بأن اتفاقاً لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ الآن، بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.





وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار كان نتيجة وساطة عدة أطراف لوقف العدوان، وسيكون متزامناً ومشروطاً بالتزام الطرفين.



وكانت القناة نقلت عن المصدر قوله، بأنه "لن يكون هناك هدوء ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل".

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات مكثفة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما تواصل فصائل المقاومة إطلاق رشقات صاروخية نحو مناطق الغلاف.







يأتي ذلك بعدما أطلقت فصائل المقاومة عشرات الصواريخ صوب مناطق الغلاف، رداً على استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان.

وكانت القناة نقلت عن المصدر قوله، بأنه "لن يكون هناك هدوء ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل".

رام الله - دنيا الوطن