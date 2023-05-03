جيش الاحتلال يُجدد شن غاراته على القطاع.. والمقاومة تواصل إطلاق رشقاتها نحو الغلاف





وقصفت طائرات الاحتلال نقطة مرصد في منطقة الزنة بخانيونس بصاروخي استطلاع.



واستهدفت طائرات الاحتلال من نوع "أف 16" قرب مطعم البيدر علي البحر جنوب غرب غزة، كما استهدفت أرضاً زراعية شمال شرق رفح جنوب القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال أرضاً زراعية بين مدينتي خانيونس ورفح بـ8 صواريخ، بالإضافة إلى موقع للمقاومة بعدة صواريخ شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

طائرات الاحتلال الحربية تستهدف موقعاً للمقاومة في خانيونس جنوب قطاع غزة بالاستطلاع ثم الحربي.

وبالتزامن مع القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستهدف القطاع، واصلت فصائل المقاومة إطلاق الرشقات الصاروخية صوب مناطق الغلاف. واستهدفت طائرات الاحتلال من نوع "أف 16" قرب مطعم البيدر علي البحر جنوب غرب غزة، كما استهدفت أرضاً زراعية شمال شرق رفح جنوب القطاع.





وقبل ذلك قال جيش الاحتلال إن طائرات مقاتلة أغارت على مجمع تدريب لحركة حماس، وموقعًا عسكريًا به مستودع أسلحة وموقع لإنتاج الأسلحة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.





وحمل جيش الاحتلال حماس المسؤولية عما يحدث من غزة و"ستدفع ثمن أي انتهاك"، وفق تعبيرها.





وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الليلة، شن غارات مكثفة وقوية استهدفت مناطق متفرقة من مدينة غزة والقطاع.

وسمع دوي انفجارات قوية تهز مدينة غزة ومناطق متفرقة أخرى من القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال، بثلاث صواريخ محيط موقع السفينة غرب مدينة غزة، وموقع بدر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بشكل مكثف، موقع الإدارة المدنية بستة صواريخ.

كما أطلقت طائرات الاحتلال الحربية، عدة صواريخ استهدفت موقع تل الزعتر، بالإضافة إلى موقع الـ 17 شمال غزة.

وردت فصائل المقاومة في القطاع، بإطلاق رشقات صاروخية نحو مناطق غلاف غزة.





وأطلقت فصائل المقاومة عشرات الرشقات الصاروخية صوب مناطق الغلاف، فيما أعلنت كتائب القسام أن دفاعاتها الجوية تصدت لطائرات الاحتلال المغيرة على القطاع.





يتبع..













رام الله - دنيا الوطنجدد جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، شن غاراته مستهدفاً مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما واصلت فصائل المقاومة إطلاق رشقاتها الصاروخية صوب مناطق الغلاف.