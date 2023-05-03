غزة: رئاسة التشريعي تدين العدوان على غزة





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "القصف الصهيوني وترويع الآمنين في قطاع غزة يعكس فاشية الاحتلال وحجم انتهاكاته الجسيمة لكل القوانين والمواثيق الدولية".





وطالبت رئاسة التشريعي بغزة الوسطاء والمنظمات الدولية للتحرك العملي والجاد لـ "ردع جرائم الاحتلال ضد شعبنا وأسراه ووقف عدوانه على غزة".





ودعت البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى "حشد الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال والعمل على ملاحقته وعزله في المحافل الدولية".



رام الله - دنيا الوطنأدانت رئاسة المجلس التشريعي، بغزة، اليوم الأربعاء، العدوان على غزة والذي "يمثل إرهاباً منظماً سيفشل على صخرة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة".