سلامة معروف: وزارة الصحة الجهة المخولة بالتصريح فيما يخص وجود جرحى أو شهداء

رام الله - دنيا الوطنأكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فجر اليوم، على أن وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المخولة بالتصريح فيما يخص وجود جرحى أو شهداء جراء العدوان، ونحذر من تناقل أية معلومات غير رسمية في هذا الشأن.وأهاب معروف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالجميع سيما النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عدم النشر حول مجريات العدوان وآثاره، إلا استنادا لمعلومات رسمية موثوقة صادرة عن جهات الاختصاص.وقال: إن طائرات الاحتلال لا زالت تقوم بقصف متفرق لمناطق متعددة في قطاع غزة حتى اللحظة.