غزة: الداخلية تُصدر توجيهات إعلامية للصحفيين ومرتادي مواقع التواصل في ظل العدوان

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، الليلة، توجيهات إعلامية، وذلك في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.





وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه خلال أوقات التصعيد والعدوان الإسرائيلي، يكثر تناقل الشائعات والأخبار غير المُتحقق من صحتها، "لذلك ندعو المواطنين الكرام - وخاصة مرتادي مواقع الإعلام الاجتماعي - إلى مراعاة بعض الملاحظات في تناولهم للأخبار".





وأكد ضرورة التثبت من الأخبار والتصريحات، ونقلها عن مصادرها الصحيحة قبل نشرها وعدم الاعتماد على (النسخ واللصق والتحويل) دون التحقق من الجهات الرسمية؛ تجنباً لتوتير الأجواء.





وقال إن جميع الجهات الرسمية لديها منابر إعلامية معروفة وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، وتنشر عليها كل ما يصدر عنها من تصريحات أو بيانات أو أخبار، لذلك يلزم متابعة تلك المنابر واستقاء التصريحات الرسمية من خلالها.





وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الإعلام الإسرائيلي، هو إعلام "احتلال" ويلعب دوراً في شن الحرب النفسية، وبث الإشاعات التي تهدف لإرباك الصف الداخلي، وعند النقل عنه يتوجب متابعة مواقع موثوقة مختصة بالترجمة.





وأهاب بالصحفيين ووسائل الإعلام الزيادة في تحري الدقة وعدم التسرع في نشر الأخبار، في ظل هذه الظروف الحساسة، إلا بعد التأكد من المصادر الرسمية.





وذكر دائماً أنه في حال حدوث أي طارئ، الاتصال بالرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني (109).

رام الله - دنيا الوطن