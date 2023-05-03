هنية يجري اتصالات مع مصر وقطر والأمم المتحدة لوقف العدوان على القطاع

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الليلة، إن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع "الأشقاء في مصر وقطر لوقف العدوان على غزة".





كما أجرى هنية اتصالًا مع تور وينسلاند مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط حول العدوان على شعبنا وآخره ما تتعرض له غزة الآن.



وحمّل هنية الاحتلال مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار هذا "العدوان الغاشم".





وشنت طائرات الاحتلال الليلة غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

يأتي ذلك رداً على إطلاق فصائل المقاومة نحو 40 صاروخاً منذ صباح يوم الثلاثاء، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الأسير خضر عدنان.





رام الله - دنيا الوطن