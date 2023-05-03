أول تعليق من حماس على القصف الإسرائيلي في القطاع

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الليلة، أن "العدوان على قطاع غزة سيفشل في تحقيق أهدافه بمنعنا من القيام بواجب الدفاع عن شعبنا ورموزه".





وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء: "إن العدوان الهمجي على قطاع غزة سينكسر على صخرة صمود شعبنا وبسالة مقاومته البطلة، وسنواصل الدفاع عن شعبنا بالرغم من جرائم الاحتلال".





وأشار إلى أن "القصف على القطاع تصعيد جديد بعد جريمة الاحتلال باغتيال الشيخ الأسير القائد خضر عدنان".





وبعث قاسم بـ "التحية إلى السواعد الرامية لمقاتلي كتائب القسام بتصدي سلاح الدفاع الجوي لطائرات الاحتلال التي تقصف غزة".

رام الله - دنيا الوطن