مباشر | تغطية صحفية: طائرات الاحتلال تشن غارات قوية ومكثفة في قطاع غزة

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أول تعليق من حماس على القصف الإسرائيلي في القطاع

أول تعليق من حماس على القصف الإسرائيلي في القطاع
قصف إسرائيلي على مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الليلة، أن "العدوان على قطاع غزة سيفشل في تحقيق أهدافه بمنعنا من القيام بواجب الدفاع عن شعبنا ورموزه".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء: "إن العدوان الهمجي على قطاع غزة سينكسر على صخرة صمود شعبنا وبسالة مقاومته البطلة، وسنواصل الدفاع عن شعبنا بالرغم من جرائم الاحتلال".

وأشار إلى أن "القصف على القطاع تصعيد جديد بعد جريمة الاحتلال باغتيال الشيخ الأسير القائد خضر عدنان".

وبعث قاسم بـ "التحية إلى السواعد الرامية لمقاتلي كتائب القسام بتصدي سلاح الدفاع الجوي لطائرات الاحتلال التي تقصف غزة".

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