الصحة بغزة: رفعنا الجهوزية بكافة المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ للتعامل مع التصعيد





كما دعت الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بما يصدر رسميا عن وزارة الصحة حول المشهد الصحي.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، بغزة، الليلة، إنها تتابع التطورات الميدانية جراء التصعيد الإسرائيلي على القطاع.وأكدت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على رفع الجهوزية في كافة المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ للتعامل مع تداعيات التصعيد.ودعت الوزارة المواطنين إلى إفساح المجال أمام الطواقم الطبية للقيام بعملها حال وجود إصابات في أماكن الاستهداف.